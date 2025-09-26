Pentru unii ar putea părea o idee ciudată, pentru că asociem mental dovleceii cu gustul sărat, nu cu cel dulce. În realitate, ei sunt destul de neutri și se integrează foarte bine în compoziții dulci. Iar când spunem dulce spunem, de data asta, tartă simplă cu ciocolată neagră, în realitate nu prea dulce.

Un desert cu un nivel caloric mult sub unul obișnuit – soluțiile de compromis de acest tip sunt preferabile atunci când nu urmăm în mod special vreo dietă și ne permitem câte ceva dulce mai des dar vrem să limităm aportul caloric. Urmând cantitățile de mai jos, rezultă un desert care măsoară în total în jur de 2200 kcal. Dacă facem 8 porții, înseamnă undeva sub 300 kcal o porție, în condițiile în care un desert standard depășește de regulă 500 kcal.

Și cum e încă plin de dovlecei de sezon, iată o rețetă simplă, testată pe repeat mode, chiar. Trebuie doar să-i dăm pe o răzătoare și să-i amestecăm cu restul ingredientelor. Va ieși un desert umed, moale, cu gust intens de ciocolată, cu nimic mai prejos de cele tradiționale. Dovleceii ajută la crearea unei structuri aerate, plăcute.

Există multe deserturi alternative cu ciocolată, pe lângă brownies cu fasole sau tartă de ciocolată și năut, sau cremă de avocado cu cacao. În plus, nu e doar fără gluten, ci și fără lactoză.

Ingrediente pentru o formă de 20 cm diametru

160 g ciocolată neagră, cu concentrație cât mai mare de cacao

3 ouă medii

60 g zahăr

60 ml ulei de floarea-soarelui

160 g dovlecei rași

30 g amidon de porumb pentru dulciuri

30 g cacao fără zahăr

2 linguri făină de migdale sau nuci măcinate fin

un praf de sare

Procedeu

1. Topim ciocolata la bain-marie sau la microunde. Ungem cu ulei o formă rotundă de 20 cm diametru și o ținem deoparte, pregătită.

2. Separăm gălbenușurile de albușuri și batem albușurile spumă cu 30 g de zahăr. Într-un alt bol, amestecăm gălbenușurile cu restul de 30 g de zahăr, adăugăm uleiul și jumătate din dovleceii rași pe răzătoarea cu găuri mai mari. Încorporăm apoi tot aici amidonul și pulbearea de cacao, ambele cernute, apoi făina de migdale și un praf de sare. Adăugăm restul de dovlecei, ciocolata topită și amalgamăm. La final, completăm cu albușurile spumă, amestecând cu mișcări ușoare, pe verticală.

3. Turnăm compoziția în forma pregătită și coacem desertul în cuptorul preîncălzit, preferabil cu ventilație, la 165-170°C, aproximativ 20 de minute. Prăjitura trebuie să rămână umedă în interior, așa că pe final trebuie făcut un test cu scobitoarea.

4. Odată coaptă, o lăsăm să se răcească puțin pe un grătar, dar nu complet, pentru a o putea apoi răsturna pe platou. Și savura, caldă. E bună și rece și se poate și reîncălzi, dacă preferăm.