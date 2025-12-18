Prețurile la bovine au crescut puternic înainte de Crăciun, pe fondul unui nivel redus al ofertei la nivel european. Evoluția are loc într-un context paradoxal: deși valorile de piață sunt foarte ridicate, efectivele de bovine din Germania continuă să scadă. Motivele țin de costurile mari de investiții pe care crescătorii trebuie să le suporte pentru a respecta cerințele de bunăstare a animalelor, dar și de povara birocratică și de cheltuielile ridicate de producție. Chiar și așa, nivelul actual al prețurilor aduce o anumită gură de oxigen fermierilor, notează publicația germană Agrarheute.

În cazul taurilor, scumpirile sunt fără precedent. În săptămâna precedentă, abatoarele au plătit, în medie la nivel federal, 7,23 euro/kg la sacrificare (SG) pentru taurii tineri. Prețul este cu 1 cent mai mare decât în săptămâna anterioară și reprezintă cel mai ridicat nivel atins vreodată. Astfel, valorile dinainte de finalul anului le depășesc pe cele de la precedentul vârf, înregistrat la finalul lunii septembrie 2025. Pe parcursul întregului an 2025, prețurile la tauri au crescut cu aproape 1,50 euro/kg SG, ajungând la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Creșterea s-a accelerat odată cu debutul comerțului specific sărbătorilor de iarnă.

Evoluția vacilor pentru sacrificare a fost similară până la finalul lunii septembrie. La acel moment, vacile de abator atinseseră cele mai mari prețuri din istorie. Ulterior însă, scăderea abruptă a prețurilor laptelui a dus probabil la o selecție mai severă a animalelor și la o creștere a numărului de sacrificări, ceea ce a împins prețurile în jos până aproape de debutul comerțului de Crăciun. După aceea, valorile au crescut din nou cu aproximativ 15 cenți/kg. Chiar și așa, pe ansamblul anului 2025, rezultă în continuare un plus consistent de 1,32 euro/kg SG.

Junincile pentru sacrificare s-au scumpit în 2025 cu aproximativ 1,66 euro/kg, o creștere chiar mai mare decât cea înregistrată la taurii tineri. Cu toate acestea, și în cazul lor, recordurile de la finalul lunii septembrie sunt ratate la limită la sfârșit de an. În paralel, prețurile foarte ridicate ale vițeilor pentru reproducere, care au dominat piața din a doua jumătate a anului, au scăzut semnificativ, dar s-au stabilizat în ultima perioadă.

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, la data de 15 decembrie, Asociația Comunităților de Producători (VEZ) a raportat că, pe piața germană a bovinelor pentru sacrificare, întreaga ofertă disponibilă își găsește în continuare cumpărători. Prețurile pentru taurii tineri și pentru animalele femele destinate sacrificării se mențin stabile la începutul săptămânii 51. O situație similară este raportată și în sudul și sud-vestul Germaniei.