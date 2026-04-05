Mai este doar o săptămână până la Paștele Ortodox, cei care serbează Paștele Catolic pregătesc deja masa festivă. În piețele și supermarketurile din România deja oamenii fac prospecțiuni în privința prețului, căutând cele mai bune (și mai ieftine!) oferte. În contextul unei inflații care refuză să scadă, prețul cărnii de miel a crescut cu 40-50% față de anul precedent.

Eu locuind în Spania, am avut curiozitatea de a băga un ochi și în măcelăriile de aici pentru a face o comparație. Că și mielul românesc și cel spaniol sunt produse locale, nu vin din Australia sau Turcia.

70 de lei kg de cotlet de miel în piețele din România

În piețele agroalimentare, locuri unde, în mod tradițional, românii sperau să găsească prețuri mai accesibile decât în marile lanțuri de retail, un kilogram de cotlet de miel a atins pragul de 70 de lei (cam 14 euro). Această cifră pune o presiune imensă pe bugetul familiilor, având în vedere că masa de Paște implică și alte costuri semnificative (ouă, brânză, cozonac).

În Spania prețul unui produs similar sare de 20 de euro

În măcelăriile și piețele din zona Barcelonei un kg de cotlet de miel sare de 20 de euro. Dacă însă luăm o jumătate de miel întreg prețul scade spre 18 euro pe kg.

De ce crește prețul atât de mult în condițiile unei slabe puteri de cumărare

Specialiștii din domeniu și micii fermieri explică această explozie a prețurilor prin mai mulți factori care s-au suprapus în primăvara lui 2026:

Costurile de producție. Furajele, energia și transportul sunt tot mai scumpe, forțând crescătorii să ridice prețul la poarta stânei.

Cererea sezonieră. Ca în fiecare an, apropierea sărbătorilor crește artificial prețul pe fondul cererii masive concentrate într-o singură săptămână.

Exporturile. O mare parte din producția de ovine a României pleacă către piețele externe (în special în țările arabe), ceea ce reduce oferta internă și urcă prețurile pentru consumatorul român.

Comparație cu anii anteriori

Dacă în urmă cu câțiva ani prețul carcasei de miel se situa în jurul a 30-35 de lei pe kilogram, 50 de lei în magazine, în 2026 vorbim despre aproape o dublare a acestuia în cazul pieselor tranșate, precum cotletul sau pulpa. În supermarketuri, prețurile pot varia și mai mult, în funcție de proveniența cărnii (locală sau din import) și de modul de ambalare.

Sfaturi pentru consumatori

În fața acestui impact al prețurilor, cumpărătorii sunt sfătuiți