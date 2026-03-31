Efectivele de ovine din judeţ sunt suficiente pentru a acoperi cererea de carne de miel pentru sărbătorile pascale, iar preţurile de achiziţie în viu se menţin la nivelul anului trecut, a declarat, marţi, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj, Mircea Martin, transmite Agerpres.

În cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, şeful DSVSA Sălaj a precizat că instituţia a intensificat controalele în pieţele agroalimentare şi monitorizează strict comercializarea produselor de origine animală şi non-animală în această perioadă

„Din situaţia centralizată pe care o avem, nu există solicitări din partea primăriilor pentru amenajarea unor puncte de sacrificare temporară. Cu toate acestea, avem autorizate două abatoare pentru sacrificarea ovinelor: cel al Asociaţiei OVIS din Meseşeni şi abatorul din Hereclean, care funcţionează la capacitate maximă, în două sau trei schimburi, unde se sacrifică cantităţi importante de miei”, a afirmat Mircea Martin.

Locuri de comercializare

Potrivit acestuia, consumatorii vor găsi carne de miel în supermarketuri, măcelării şi carmangerii, neexistând riscul unor sincope în aprovizionare. Totodată, mieii pot fi achiziţionaţi şi direct de la producători, din exploataţiile non-profesionale.

- articolul continuă mai jos -

„Mieii se vor putea comercializa şi de la ciobani, după anunţarea medicului veterinar şi după sacrificare, în baza unui examen pe care medicul îl va efectua, respectându-se regulile de protecţie şi bunăstare a animalului”, a explicat directorul DSVSA.

În judeţul Sălaj există un efectiv de peste 240.000 de capete de ovine, iar condiţiile meteorologice favorabile din ultima perioadă au permis o dezvoltare optimă a animalelor.

„În principiu miei sunt, adică efectivele de miei sunt optime şi avem suficienţi miei. În judeţul Sălaj avem un efectiv de peste 240.000 de capete de ovine. Mieii au prins o perioadă bună, adică nu a fost frig extraordinar, sunt dezvoltaţi, deci avem o plajă largă de posibilităţi de cumpărare a mieilor. Preţul oferit acum pe animal, în viu, este undeva între 15 şi 20 de lei pe kilogram, la acelaşi nivel ca anul trecut”, a adăugat Martin. Adriana Chende, administratorul abatorului din Hereclean, a oferit detalii despre preţul la carnea de miel la carcasă, susţinând că, raportat la contextul economic, tariful este unul echilibrat.

„Preţul la carnea de miel va fi chiar mai mic decât anul trecut, dacă luăm în considerare creşterea preţului de achiziţie a mieilor şi inflaţia. Anul trecut am vândut carnea de miel la 46 de lei kilogramul, iar anul acesta va fi 50 de lei. Nu cred că, în aceste condiţii, putem vorbi de o scumpire reală”, a precizat administratorul unităţii de abatorizare.