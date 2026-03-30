Târgul de carne de miel pentru sărbătorile pascale se va deschide miercuri, 1 aprilie, în Piaţa agroalimentară din municipiul Sfântu Gheorghe, au anunţat, luni, reprezentanţii societăţii Urban Locato, transmite Agerpres.

Potrivit administraţiei pieţelor, comercianţii îşi vor desfăşura activitatea într-un perimetru special amenajat, iar conform estimărilor, carnea de miel va costa în acest an între 50 şi 70 de lei kilogramul.

„În piaţa din reşedinţa de judeţ vor fi prezenţi în total cinci producători locali. Oferta este flexibilă: vizitatorii vor putea achiziţiona carnea pentru masa festivă sub formă de carcasă întreagă, jumătate sau sfert, după necesitate. Deşi experienţa anilor trecuţi indică un interes constant ridicat pentru carnea de miel, şi la Sfântu Gheorghe se resimte tendinţa naţională: consumatorii achiziţionează acest produs aproape exclusiv în perioada sărbătorilor pascale. Preţurile vor fi dictate şi în acest an de raportul dintre cerere şi ofertă: fiecare producător îşi stabileşte propriul tarif, însă, conform estimărilor preliminare, preţul cărnii de miel va oscila între 50 şi 70 de lei pe kilogram”.

Administraţia pieţelor a precizat că produsele ce vor fi puse în vânzare în cadrul târgului provin din surse autorizate, iar comercializarea respectă toate normele sanitar-veterinare în vigoare, participarea fiind condiţionată de deţinerea documentaţiei necesare. Având în vedere că, în acest an, Paştele catolic şi cel ortodox nu coincid, târgul va fi organizat în două etape, prin urmare comercianţii de carne de miel vor putea fi găsiţi în piaţa centrală şi în data de 8 aprilie.