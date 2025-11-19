„Federaţia Patronală Romalimenta a finalizat procesul intern de alegeri pentru completarea echipei de conducere, după retragerea domnului Sorin Minea din funcţia de preşedinte. Decizia vine după o perioadă îndelungată în care acesta a avut un rol esenţial în reprezentarea industriei alimentare din România, fiind unul dintre cei mai vizibili şi activi lideri ai sectorului. Conducerea federaţiei a supus votului structurile interne, iar rezultatul a adus atât continuitate, cât şi o schimbare importantă la vârful organizaţiei. Noua echipă este formată din profesionişti cu experienţă îndelungată în domeniu, fiecare reprezentând organizaţii relevante pentru industria alimentară la nivel naţional”, se arată în comunicatul remis miercuri de Romalimenta, transmite Agerpres.

Astfel, Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN, preia mandatul de preşedinte al Federaţiei Romalimenta, în timp ce funcţiile de vicepreşedinţi sunt ocupate de Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii ((ARC), şi Rodica Ţenu, director al departamentului Regulatory and Scientific Affairs Nestle, care îşi continuă mandatul.

Prin noua structură de conducere, federaţia îşi propune să continue reprezentaţia unitară a intereselor industriei alimentare, într-o perioadă în care sectorul se află într-un proces continuu de transformare şi adaptare la standardele europene.

Aurel Popescu este absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, promoţia 1974, şi a ocupat de-a lungul timpului diverse funcţii în domeniul morăritului şi panificaţiei. În calitate de preşedinte al ROMPAN, Aurel Popescu este o voce activă în spaţiul public, oferind frecvent interviuri şi luând poziţii cu privire la problemele cu care se confruntă industria, cum ar fi costurile energiei, preţul materiilor prime (grâu) şi stabilitatea pieţei.

Dana Tănase este director executiv al ARC din 2016. De profesie medic veterinar, anterior a ocupat funcţia de director al Direcţiei de Siguranţa Alimentelor de Origine Animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Este, de asemenea, vicepreşedinte al Federaţiei Europene a Industriei Cărnii (CLITRAVI) din 2019. În cadrul ARC, Dana Tănase reprezintă interesele industriei cărnii din România, abordând aspecte legate de tehnologia procesării cărnii, legislaţia aferentă, siguranţa alimentara, precum şi aspecte legate de pesta porcină africană şi situaţia pieţei.

Rodica Ţenu, vicepreşedinte al Romalimenta, este absolventă a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti şi a masterului de Nutriţie şi Siguranţă Alimentară în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. Cu experienţa şi expertiza în domeniile de dezvoltare a produselor, nutriţie, siguranţă alimentară şi legislaţie, Rodica Ţenu este un participant activ în grupurile de lucru şi în discuţiile oficiale cu reprezentanţi ai Guvernului pe teme relevante din domeniile menţionate.

Federaţia transmite că Sorin Minea rămâne alături de organizaţie în calitate de membru onorific, “ca semn al aprecierii pentru activitatea şi dedicarea depuse în anii în care a condus Romalimenta”.

“Prezenţa sa în calitate de membru onorific menţine continuitatea expertizei sale în domeniu, dar şi legătura cu proiectele de lungă durată derulate la nivelul industriei alimentare. Rolul său simbolic în federaţie este considerat important pentru menţinerea dialogului permanent între generaţiile de lideri din domeniu”, conform comunicatului.

Dezvoltarea unei relaţii constructive cu instituţiile statului rămâne unul dintre obiectivele asumate de noul preşedinte, Aurel Popescu. Federaţia îşi propune să intensifice colaborarea cu autorităţile din domeniile economic, fiscal şi sanitar-veterinar, pentru a susţine un cadru legislativ stabil şi predictibil. În acelaşi timp, Romalimenta vizează consolidarea competitivităţii sectorului alimentar şi creşterea vizibilităţii companiilor româneşti pe piaţa europeană.

Subiecte precum siguranţa alimentară, etichetarea corectă a produselor, condiţiile de muncă în industria alimentară, dar şi participarea la campanii internaţionale de informare a consumatorilor rămân direcţii de acţiune prioritare.

Federaţia este implicată în programe europene precum Safe2EatEU, dedicate creşterii nivelului de educaţie şi informare în rândul consumatorilor.

Romalimenta reprezintă majoritatea asociaţiilor şi patronatelor din industria alimentară şi a băuturilor, alături de companii procesatoare româneşti şi străine.