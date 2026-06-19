Președintele spune că Bucureștiul coordonează un grup de 16 state și dorește mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor europene, transmite MEDIAFAX.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că România susține un buget european mai consistent pentru perioada 2028-2034.

Șeful statului a precizat că negocierile privind viitorul cadru financiar multianual sunt într-o etapă incipientă și complexă. Potrivit acestuia, statele membre încep să își construiască alianțe pentru promovarea intereselor comune.

„Întotdeauna a fost greu să armonizezi pozițiile a 27 de state. Suntem acum în procesul în care statele încep să se alieze pentru obiective comune”, a declarat președintele.

România coordonează un grup de 16 state

Nicușor Dan a afirmat că România joacă un rol important în negocierile privind viitorul buget european. Potrivit acestuia, Bucureștiul coordonează grupul celor 16 state cunoscute drept „Prietenii Coeziunii”.

Acesta a amintit că, înaintea reuniunii Consiliului European, a participat la o întâlnire a liderilor grupului.

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„Prin munca deosebită a colegilor noștri de aici, România a coordonat grupul celor 16 state, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii, pentru a ajunge la o poziție comună de negociere pe elemente extrem de importante. Împreună cu doamna Meloni am coordonat reuniunea liderilor acestui grup și vom continua înaintea fiecărui Consiliu European.”, a afirmat Nicușor Dan.

Miza principală: mai mulți bani pentru agricultură și coeziune

Președintele a explicat că interesul României este ca bugetul european să rămână consistent, în special pentru politica agricolă comună și fondurile de coeziune.

„Obiectivul nostru este ca bugetul Uniunii Europene să fie cât mai mare. Interesul nostru este ca fondurile pentru agricultură și coeziune să rămână consistente, pentru că astfel putem reduce decalajele de dezvoltare față de statele mai avansate ale Uniunii”, a declarat șeful statului.

Potrivit acestuia, cele mai importante negocieri se poartă în jurul capitolelor dedicate agriculturii, coeziunii și competitivității economice.

Bucureștiul cere mai multă flexibilitate

Nicușor Dan a susținut că viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre o libertate mai mare în stabilirea priorităților naționale.

„Noi vrem ca fiecare țară, cunoscându-și mai bine nevoile, să își definească cât mai liber programul național. Susținem o flexibilitate mai mare în raport cu recomandările Comisiei Europene și o libertate sporită în stabilirea investițiilor prioritare”, a afirmat președintele.

El a precizat că România susține și prelungirea perioadelor în care fondurile europene pot fi utilizate după încheierea exercițiului bugetar.

„După chestiunea volumului, interesul nostru este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil. Există inclusiv o dezbatere privind prelungirea perioadelor de accesare, așa cum s-a întâmplat pentru exercițiul financiar 2014-2020, când fondurile au putut fi utilizate până la finalul anului 2023,” a explicat Nicușor Dan.

Cereri privind finanțarea proiectelor europene

Președintele a mai declarat că România dorește majorarea avansurilor și a contribuției europene pentru proiectele finanțate din fonduri comunitare.

Totodată, Bucureștiul susține reducerea condiționalităților legate de anumite obiective de mediu.

„Un alt interes al nostru este ca avansurile pentru proiecte și procentele de finanțare europeană să fie cât mai mari. Cu cât contribuția europeană este mai ridicată, cu atât presiunea asupra bugetului național este mai redusă”, a spus șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, acestea sunt principalele obiective urmărite de România în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.