Resursele totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au fost mai mici cu 6,384 milioane tone în 2024, faţă de nivelul anului 2023, totalizând 50,72 milioane tone conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Comparativ cu anul precedent, în 2024, nivelul producţiei de cereale a contribuit la formarea resurselor totale într-o proporţie mai mică cu 1,2 puncte procentuale (p.p.) şi a înregistrat o scădere de 2,912 milioane tone. Producţia de cereale a fost de 17,645 milioane tone.

Importurile de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au asigurat 5,2% din resursele totale ale anului 2024, acestea însumând 2,64 milioane tone.

În anul 2024 faţă de anul precedent, stocul iniţial de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) a contribuit în proporţie mai mare (+1,1 p.p.) la formarea resurselor totale. Stocul iniţial a fost de 30,435 milioane tone.

Cea mai mare pondere în producţia totală de cereale a avut-o producţia de grâu şi secară, în creştere cu 5,8 p.p. faţă de nivelul anului precedent (52,8% în anul 2024 faţă de 470% în anul

2023).

Ponderea producţiei de porumb (33,8%), în producţia totală de cereale a scăzut faţă de anul precedent cu 8,7 p.p.

Importurile totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe), în anul 2024, au scăzut cu 10,1% faţă de anul precedent. Faţă de anul 2023 au crescut importurile din grupa de grâu şi secară (în echivalent cereale boabe) cu 25,2%, şi au scăzut cele din grupa de porumb (în echivalent cereale boabe) cu 38,6%, din grupa alte cereale (în echivalent cereale

boabe) cu 33,3% şi din grupa de orez (în echivalent cereale boabe) cu 6,8%.

Exporturile totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au înregistrat o scădere de 2,884 milioane tone faţă de anul 2023 şi au reprezentat 65,6% din utilizări. Exportul de grâu şi secară a reprezentat 56,9%, iar exportul de porumb a reprezentat 24% din exportul total de cereale şi produse din cereale.

Cantităţile de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) destinate consumului intern au fost mai mici în anul 2024 cu 934.000 tone, comparativ cu anul precedent. Cea mai mare pondere în consumul intern de cereale, au avut-o cantităţile de cereale destinate furajării animalelor (45,2%), urmată de disponibilul pentru consum uman (39,9%).