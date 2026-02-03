Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Naţional pentru a începe procesul de ratificare, informează EFE, transmite Agerpres.

Depunerea tratatului la parlament a coincis cu prima zi de sesiuni legislative din 2026, demers cu care guvernul brazilian caută să accelereze ratificarea acordului, care este în prezent blocată de justiţia europeană.

Într-un mesaj scris trimis legislatorilor, Lula şi-a exprimat încrederea că Congresul Naţional “nu va precupeţi niciun efort” pentru a transpune la nivel intern acordul “cât mai curând posibil”, subliniind importanţa sprijinului parlamentar pentru intrarea sa în vigoare.

Potrivit preşedintelui brazilian, acordul Mercosur-UE deschide “un nou ciclu de oportunităţi” pentru companiile braziliene, prin consolidarea competitivităţii ţării, extinderea exporturilor şi atragerea de investiţii într-un mod durabil.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Hugo Motta, s-a referit şi el la acest acord într-un discurs susţinut în timpul unei sesiuni comune a ambelor camere legislative, promiţând o adoptare rapidă.

Motta a anunţat că această chestiune va fi dezbătută până săptămâna viitoare în cadrul Comisiei Permanente Mixte a Mercosur şi va fi votată în sesiunea plenară a camerei inferioare “în săptămâna de după Carnaval”, adică în ultima săptămână a lunii februarie, înainte de a fi trimisă Senatului.

Acordul a fost semnat pe 17 ianuarie într-o ceremonie la Asuncion şi, pentru a intra în vigoare, trebuie ratificat de cel puţin o ţară din Mercosur şi de către Uniunea Europeană, unde tratatul a fost contestat în instanţă.

Parlamentul European nu poate ratifica acordul până când Curtea de Justiţie a UE nu se va pronunţa – care trebuie să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, proces care ar putea dura şi doi ani -, dar din punct de vedere legal, Comisia Europeană ar putea decide să înceapă implementarea acestuia cu caracter provizoriu fără a mai aştepta decizia legislativului european.

Cu toate acestea, Comisia Europeană încă nu a clarificat dacă va implementa provizoriu acest acord, deşi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat executivul european să pună în aplicare acordul odată ce acesta va fi ratificat de unul dintre partenerii Mercosur, întrucât cele 27 de state membre şi-au dat deja aprobarea pactului.