China a a anunțat azi, că a aprobat importurile de produse lactate din România, potrivit unui comunicat preluat de Blomberg.com.

Decizia aceasta permite producătorilor români eligibili să exporte o gamă largă de produse lactate, inclusiv brânzeturi, lapte praf, produse din zer și formule pentru sugari.

Toate aceste produse vor fi realizate din lapte de vacă, oaie sau capră, cu condiția respectării standardelor chineze de siguranță alimentară, potrivit comunicatului.

Reamintim că, în urmă cu două săptămîni, ministrul Florin Barbu a efectuat o vizită oficială în China, pentru a semna un memorandum de înțelegere, cu omologul său din China.

Florin Barbu: ”Este cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească”

Acesta a fost primul acord după Revoluție, semnat cu China și a fopst considerat de ministrul MADR drept ”cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat ministrul Agriculturii, la vremea respectivă, pentru profit.ro

Cum pot companiile româneşti să exporte în China

Florin Barbu a anunțat şi cum pot ajunge companiile româneşti să exporte în China aceste produse:

„Companiile noastre urmează să se înscrie într-o platformă şi apoi vin relaţiile comerciale. Unele dintre companiile din România au avut deja discuţii în China pentru a face export de produse lactate şi de produse din carne de pui tratată termic”, a spus Barbu.

După semnarea acestor protocoale va fi deschisă o platformă la ANSVSA. Aceasta va fi anunţată de către statul român către toate companiile procesatoare din România. Ministrul a mai declarat că România urmează să aibă discuţii similare şi în ceea ce priveşte cerealele şi carnea de porc procesată.