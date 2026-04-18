China a dat undă verde importurilor de produse lactate din România/ Urmează să fie aprobate și importurile de cereale și carne de porc procesată

18 apr. 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Valentyn75

China a a anunțat azi, că a aprobat importurile de produse lactate din România, potrivit unui comunicat preluat de Blomberg.com.

Decizia aceasta permite producătorilor români eligibili să exporte o gamă largă de produse lactate, inclusiv brânzeturi, lapte praf, produse din zer și formule pentru sugari.

Toate aceste produse vor fi realizate din lapte de vacă, oaie sau capră, cu condiția respectării standardelor chineze de siguranță alimentară, potrivit comunicatului.

Reamintim că, în urmă cu două săptămîni, ministrul Florin Barbu a efectuat o vizită oficială în China, pentru a semna un memorandum de înțelegere, cu omologul său din China.

Florin Barbu: ”Este cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească”

Acesta a fost primul acord după Revoluție, semnat cu China și a fopst considerat de ministrul MADR drept ”cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat ministrul Agriculturii, la vremea respectivă, pentru profit.ro

Cum pot companiile româneşti să exporte în China

Florin Barbu a anunțat şi cum pot ajunge companiile româneşti să exporte în China aceste produse:

„Companiile noastre urmează să se înscrie într-o platformă şi apoi vin relaţiile comerciale. Unele dintre companiile din România au avut deja discuţii în China pentru a face export de produse lactate şi de produse din carne de pui tratată termic”, a spus Barbu.

După semnarea acestor protocoale va fi deschisă o platformă la ANSVSA. Aceasta va fi anunţată de către statul român către toate companiile procesatoare din România. Ministrul a mai declarat că România urmează să aibă discuţii similare şi în ceea ce priveşte cerealele şi carnea de porc procesată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
18 apr.
MADR avertizează: atenție la mesajele suspecte și la tentativele de fraudă online/ APIA nu solicită niciodată, prin SMS, informații sensibile 
MADR avertizează: atenție la mesajele suspecte și la tentativele de fraudă online/ APIA nu solicită niciodată, prin SMS, informații sensibile 
Articole / Reportaje
18 apr.
Oana Pellea, în conflict deschis cu Terasa Obor/ Ea a interzis ca imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, să fie folosită! ”Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!”
Oana Pellea, în conflict deschis cu Terasa Obor/ Ea a interzis ca imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, să fie folosită! ”Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!”
Articole / Reportaje
17 apr.
Ministrul PSD al Agriculturii, cu o valiză Louis Vuitton de câteva mii de euro/ Florin Barbu îi cearta pe români pentru că mănâncă avocado și nu roșii din producția națională
Ministrul PSD al Agriculturii, cu o valiză Louis Vuitton de câteva mii de euro/ Florin Barbu îi cearta pe români pentru că mănâncă avocado și nu roșii din producția națională
Articole / Reportaje
17 apr.
Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează – în ediție limitată – acadeaua cu aromă de chiftele suedeze
Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează – în ediție limitată – acadeaua cu aromă de chiftele suedeze
Articole / Reportaje
17 apr.
Prosecco premium din Italia începe să concureze Champagne: regiunea puțin cunoscută care schimbă regulile jocului / Ce face diferit Conegliano Valdobbiadene
Prosecco premium din Italia începe să concureze Champagne: regiunea puțin cunoscută care schimbă regulile jocului / Ce face diferit Conegliano Valdobbiadene