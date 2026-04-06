Premierul Greciei cere intervenția rapidă a Parchetului European în cazul fraudei cu subvenții agricole / EPPO a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați

06 apr. 2026, Agribusiness
Kyriakos Mitsotakis / Foto: ID 255164228 © Belish | Dreamstime.com

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a solicitat luni Parchetul European să acționeze „fără întârziere” în ancheta care vizează mai mulți parlamentari eleni, după ce instituția a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați, într-un caz de fraudare a subvențiilor agricole din bugetul Uniunii Europene, relatează Agerpres.

„Cer Parchetului European ca, odată ridicată imunitatea deputaţilor noştri, să angajeze fără nicio întârziere toate măsurile de instrucţie”, a declarat Mitsotakis, într-o intervenție preluată de televiziunea publică.

Șeful executivului de la Atena a calificat solicitarea EPPO drept „o evoluţie gravă”.

Scandalul a avut deja consecințe politice: doi miniștri din guvern, care sunt și deputați, au demisionat vineri, pe fondul suspiciunilor legate de implicarea lor. Potrivit presei grecești, printre cei 11 aleși vizați se numără doi miniștri în funcție, doi secretari de stat și alți oficiali de rang înalt din partidul de guvernământ Noua Democrație.

Principalul partid de opoziție, PASOK, a cerut demisia tuturor membrilor guvernului implicați, dacă acuzațiile vor fi confirmate. Conform EPPO, în dosar sunt suspectați și cinci foști parlamentari, iar informații privind posibila implicare a unui fost ministru al justiției și a unui secretar de stat au fost deja transmise parlamentului.

Ancheta vizează modul în care mai mulți fermieri greci ar fi obținut subvenții de milioane de euro prin furnizarea de informații false. Acuzațiile includ abuz de încredere, fraudă informatică și declarații false pentru obținerea de beneficii ilegale. Faptele ar fi avut loc în 2021, în primul mandat al premierului Mitsotakis.

În 2023, Parchetul European anunța că investighează o fraudă „masivă și sistematică” și posibile activități de spălare a banilor legate de subvențiile agricole din Grecia. Ancheta preliminară a identificat 324 de beneficiari, iar prejudiciul estimat pentru bugetul Uniunii Europene depășește 19,6 milioane de euro.

Potrivit legislației elene, în cazul membrilor guvernului sau al parlamentarilor, dovezile privind posibile infracțiuni sunt transmise parlamentului, care decide asupra ridicării imunității.

Creat în 2021, Parchetul European este responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva bugetului UE. Instituția este condusă de procuroarea-șef european Laura Codruța Kovesi, al cărei mandat, început în 2019, se va încheia la 31 octombrie 2026.

Pe aceeași temă

Agribusiness
02 apr.
Peste 116.000 de cereri depuse la APIA în două săptămâni / Fermierii au solicitat plăți pentru aproape 433.000 de hectare
Peste 116.000 de cereri depuse la APIA în două săptămâni / Fermierii au solicitat plăți pentru aproape 433.000 de hectare
Agribusiness
02 apr.
Fermierii au avut nevoie, mai mult ca oricând, de capital și de soluții de finanțare adaptate la contextul economic/ Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding: „Am extins finanțarea la peste 3,72 miliarde lei și ne-am calibrat oferta în funcție de dinamica pieței”
Fermierii au avut nevoie, mai mult ca oricând, de capital și de soluții de finanțare adaptate la contextul economic/ Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding: „Am extins finanțarea la peste 3,72 miliarde lei și ne-am calibrat oferta în funcție de dinamica pieței”
Agribusiness
01 apr.
Seminţele româneşti pentru roşii, castraveţi, fasole sunt salvate de un grup mic de fermieri pasionaţi de legumicultură/ Iulian Pop, Asociaţia Legumicultorilor din Maramureş: Există de ani buni o solicitare a pieţei de produse româneşti
Seminţele româneşti pentru roşii, castraveţi, fasole sunt salvate de un grup mic de fermieri pasionaţi de legumicultură/ Iulian Pop, Asociaţia Legumicultorilor din Maramureş: Există de ani buni o solicitare a pieţei de produse româneşti
Agribusiness
31 mart.
Ședință tensionată în guvernului României înaintea votului pentru partea politică a Acordului UE – Mercosur: Ministerul Agriculturii refuză să avizeze favorabil
Ședință tensionată în guvernului României înaintea votului pentru partea politică a Acordului UE – Mercosur: Ministerul Agriculturii refuză să avizeze favorabil
Agribusiness
31 mart.
Legumicultorii din Olt au scos pe piață primele roșii românești, înainte de Paște. Ion Păunel: Dezavatajul este că la aceste soiuri extra-timpurii producția este foarte mică. Producătorii vând cu maximum 55 lei kg, restul este adaos comercial
Legumicultorii din Olt au scos pe piață primele roșii românești, înainte de Paște. Ion Păunel: Dezavatajul este că la aceste soiuri extra-timpurii producția este foarte mică. Producătorii vând cu maximum 55 lei kg, restul este adaos comercial

Cele mai noi articole

Prețul la pește crește în Deltă odată cu costurile pentru carburant/ Pescarii tulceni au majorat tariful pe care-l cer punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare a peştelui pentru capturile proprii
Prețul la pește crește în Deltă odată cu costurile pentru carburant/ Pescarii tulceni au majorat tariful pe care-l cer punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare a peştelui pentru capturile proprii
Tartă cu cremă de brânză Hochland Crème / Preparat rapid cu aluat fraged
Tartă cu cremă de brânză Hochland Crème / Preparat rapid cu aluat fraged
Paștele 2026 vine cu scumpiri în lanț: cacaoa, ciocolata și nuca trag în sus costul cozonacului și al deserturilor / Pudra de cacao a înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 46,33%
Paștele 2026 vine cu scumpiri în lanț: cacaoa, ciocolata și nuca trag în sus costul cozonacului și al deserturilor / Pudra de cacao a înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 46,33%
VIDEO | Tradiții de Paște în Spania/ A doua zi de paște e Dia de la Mona
VIDEO | Tradiții de Paște în Spania/ A doua zi de paște e Dia de la Mona
Crescătorii de ovine și caprine din Bulgaria se confruntă cu dificultăți similare celor din România: „Se văd importurile ilegale și schemele din spate, dar nimic nu ajunge în buzunarele crescătorilor”
Crescătorii de ovine și caprine din Bulgaria se confruntă cu dificultăți similare celor din România: „Se văd importurile ilegale și schemele din spate, dar nimic nu ajunge în buzunarele crescătorilor”