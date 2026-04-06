Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a solicitat luni Parchetul European să acționeze „fără întârziere” în ancheta care vizează mai mulți parlamentari eleni, după ce instituția a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați, într-un caz de fraudare a subvențiilor agricole din bugetul Uniunii Europene, relatează Agerpres.

„Cer Parchetului European ca, odată ridicată imunitatea deputaţilor noştri, să angajeze fără nicio întârziere toate măsurile de instrucţie”, a declarat Mitsotakis, într-o intervenție preluată de televiziunea publică.

Șeful executivului de la Atena a calificat solicitarea EPPO drept „o evoluţie gravă”.

Scandalul a avut deja consecințe politice: doi miniștri din guvern, care sunt și deputați, au demisionat vineri, pe fondul suspiciunilor legate de implicarea lor. Potrivit presei grecești, printre cei 11 aleși vizați se numără doi miniștri în funcție, doi secretari de stat și alți oficiali de rang înalt din partidul de guvernământ Noua Democrație.

Principalul partid de opoziție, PASOK, a cerut demisia tuturor membrilor guvernului implicați, dacă acuzațiile vor fi confirmate. Conform EPPO, în dosar sunt suspectați și cinci foști parlamentari, iar informații privind posibila implicare a unui fost ministru al justiției și a unui secretar de stat au fost deja transmise parlamentului.

Ancheta vizează modul în care mai mulți fermieri greci ar fi obținut subvenții de milioane de euro prin furnizarea de informații false. Acuzațiile includ abuz de încredere, fraudă informatică și declarații false pentru obținerea de beneficii ilegale. Faptele ar fi avut loc în 2021, în primul mandat al premierului Mitsotakis.

În 2023, Parchetul European anunța că investighează o fraudă „masivă și sistematică” și posibile activități de spălare a banilor legate de subvențiile agricole din Grecia. Ancheta preliminară a identificat 324 de beneficiari, iar prejudiciul estimat pentru bugetul Uniunii Europene depășește 19,6 milioane de euro.

Potrivit legislației elene, în cazul membrilor guvernului sau al parlamentarilor, dovezile privind posibile infracțiuni sunt transmise parlamentului, care decide asupra ridicării imunității.

Creat în 2021, Parchetul European este responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva bugetului UE. Instituția este condusă de procuroarea-șef european Laura Codruța Kovesi, al cărei mandat, început în 2019, se va încheia la 31 octombrie 2026.