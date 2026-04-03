Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat o remaniere guvernamentală, după un scandal de fraudă cu subvenţii agricole europene care afectează partidul de guvernământ, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului, Pavlos Marinakis, trei membri ai guvernului au fost înlocuiţi. Fostul comisar european Margaritis Schinas a fost numit ministru al dezvoltării rurale şi al alimentaţiei, în locul lui Kostas Tsiaras.

În acelaşi timp, Evangelos Tournas a preluat portofoliul crizei climatice şi protecţiei civile, înlocuindu-l pe Ioannis Kefalogiannis, într-un context marcat de efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice în Grecia.

Guvernul a operat şi alte modificări: ministrul adjunct al dezvoltării rurale a fost înlocuit, iar ministrul adjunct al sănătăţii, Dimitrios Vartzopoulos, a demisionat şi nu va fi înlocuit.

Remanierea vine după ce Parchetul European (EPPO) a cerut ridicarea imunităţii pentru 11 deputaţi greci, în cadrul unei anchete privind fraudarea subvenţiilor agricole din fonduri europene. Cei trei membri ai guvernului care au demisionat se numără printre aceştia.

Scandalul, care durează de aproximativ un an, vizează în special partidul de guvernământ Noua Democraţie, formaţiunea condusă de Mitsotakis. Aproximativ 20 de lideri politici sunt în atenţia justiţiei europene, iar cei 11 deputaţi pentru care s-a cerut ridicarea imunităţii sunt toţi membri ai acestui partid, potrivit presei elene.

Ancheta amplă a EPPO a dus deja, în iunie 2025, la demisia unui ministru din guvernul grec. Procurorii europeni investighează şi alţi parlamentari, inclusiv foşti membri ai executivului, iar noi dosare au fost transmise parlamentului de la Atena.

În paralel, autorităţile elene au reţinut, în octombrie, zeci de persoane suspectate de implicare în deturnarea a milioane de euro din fonduri UE destinate agricultorilor.

EPPO a anunţat încă din primăvara anului trecut că investighează o fraudă „masivă şi sistematică” şi posibile activităţi de spălare de bani în legătură cu subvenţiile agricole. Potrivit anchetei, fonduri europene au fost deturnate de-a lungul anilor prin intermediul agenţiei de plăţi OPEKEPE, a cărei desfiinţare a fost între timp decisă de guvern.