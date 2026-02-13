Mii de manifestanţi s-au adunat vineri seara în faţa Parlamentului elen, pentru a-i susţine pe agricultorii care au intrat în Atena cu tractoare ca să ceară măsuri de relaxare fiscală şi susţinere din partea statului, după aproape două luni de manifestaţii naţionale care au blocat autostrăzi şi puncte de trecere a frontiere, informează AFP, transmite Agerpres.

Circa 70 de tractoare au ajuns până în centrul capitalei pentru această manifestaţie în faţa Parlamentului. “Vom continua lupta până la capăt”, a declarat sindicalistul agricol Costas Tzelas în faţa mulţimii.

În ianuarie, agricultori şi crescători de animale şi-au redus mişcarea de protest, care implica blocări intermitente de autostrăzi începând cu sfârşitul lui noiembrie 2025.

Agricultorii eleni protestează contra lungilor întârzieri în plata subvenţiilor, întârzieri provocate de un scandal de deturnare de fonduri agricole ale UE, şi suferă de asemenea presiunea preţurilor scăzute la produsele lor, creşterii preţurilor la energie şi a crizei climatice.

Plata subvenţiilor pentru agricultori au fost întârziate de o anchetă în curs asupra unor solicitări frauduloase de subvenţii ale UE, în valoare de milioane de euro, o anchetă făcută publică în luna mai de către Parchetul European.

Chrystostomos Pavlidis, un sindicalist agricol, susţine că veniturile sale s-au redus cu peste 60% în raport cu anul trecut. “Oamenii vor muri de foame, iar Atena va fi prima afectată”, a declarat el, afirmând că producătorii locali au probleme în a rivaliza cu produsele mai ieftine ce provin din Bulgaria şi Ucraina.

Crescătorii de animale eleni sunt de asemenea afectaţi de sacrificarea a peste 470.000 de oi şi capre din cauza unei epidemii de variolă. “Suntem trataţi ca nişte cetăţeni de mâna a doua”, denunţă Yiannis Dinas, 72 de ani, crescător de oi din regiunea elenă Macedonia.

În decembrie, agricultorii au respins o invitaţie la discuţii a prim-ministrului conservator Kyriakos Mitsotakis şi au ignorat avertismentele repetate ale guvernului care le cerea să renunţe la proteste.

Responsabili oficiali au acuzat partidele de opoziţie că îi încurajează pe agricultori să respingă negocierile.

Mişcarea agricultorilor eleni a coincis în decembrie cu cea a confraţilor lor din alte ţări ale Europei, la care ei s-au raliat, pentru a protesta contra Politicii Agricole Comune (PAC) şi semnarea a unui acord comercial cu Mercosur.