Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, ajunge în județul Neamț în episodul cu numărul 10 și încheie prima serie chiar „La Moșie”, în Nemțișor, aproape de Târgu Neamț. Este locul unde masa lungă îi adună laolaltă pe gazde, vecini și călători, într-o gospodărie în care ingredientele sunt culese din grădină și din sat, rețetele se nasc din obișnuințele locului, iar ospitalitatea rămâne un limbaj universal.

La doar cinci kilometri de Mănăstirea Neamț, pensiunea agroturistică „La Moșie” și punctul gastronomic local cu același nume oferă o experiență autentică pentru cei care caută liniște, aer curat și mâncare gătită „ca acasă”. Atmosfera rustică, camerele decorate în stil tradițional, produsele naturale din grădina proprie și gazdele care își întâmpină oaspeții cu căldură transformă fiecare vizită într-o experiență completă, unde relaxarea se împletește firesc cu bucuria unei mese în familie.

Bucătărie cu rădăcini și gust deplin

La „La Moșie”, bucătăria este orchestrată de Stelian Voina (Chef Stelios), care a descoperit încă din copilărie că gătitul poate fi o formă de artă. Mama lui pregătea zilnic mâncare pentru nouă copii, iar el a „furat” treptat secretele rețetelor de acasă: mâncărica de cartofi, ciorba de legume, tochitura moldovenească, pârjoalele (inclusiv cele de cartofi) și multe alte preparate cu ingrediente simple, dar pline de gust. După ani de experiență acumulată în restaurante și pensiuni, chef-ul s-a întors în sat și gătește astăzi pentru oaspeți mâncăruri cu rădăcini moldovenești, pregătite în ceaune și oale mari, „pentru toată casa”.

Toamna, meniul de la „La Moșie” devine și mai bogat. Este sezonul berbecuțului la ceaun, al sloiului de oaie și al ciorbelor pregătite din rasol de vită. Chef Stelios consideră zeama de os drept baza oricărei ciorbe perfecte și vorbește despre echilibrul dintre sare, piper și aciditate ca despre esența meseriei sale: aceea de a trimite la masă un preparat atât de bine potrivit, încât oaspeții să nu simtă nevoia să adauge nimic în farfurie.

Dulciurile îmbină inspirația din prăjiturile grecești cu tradițiile din zona Neamțului

Dulciurile au propria lor poveste în gospodăria din Nemțișor. Mihaela Voina își amintește începuturile, când după deschiderea pensiunii trebuia să pregătească deserturi românești pentru sărbători și evenimente, fără să știe exact de unde să înceapă. A cerut sfaturi de la femeile din sat, a adunat câte puțin din fiecare rețetă și a aruncat multe tăvi de prăjituri, cozonaci și plăcinte până a găsit formula potrivită. Astăzi, dulciurile „de la Moșie” sunt simple, gustoase și poartă o amprentă personală, îmbinând inspirația din prăjiturile grecești cu tradițiile din zona Neamțului.

Punctele gastronomice locale, precum „La Moșie”, sunt dovada vie că tradiția, comunitatea și viitorul pot sta la aceeași masă. Ele pun în valoare produsele locale, sprijină micii producători, încurajează colaborarea între vecini și păstrează în centrul atenției familia – fundamentul oricărei povești gastronomice. Pentru turiști, promisiunea este una memorabilă: rețete de la bunici și străbunici, într-un decor rural autentic, ușor de vizitat, dar greu de uitat.

Finalul dulce al episodului: Babka reinterpretată de Adrian Dan

Ca în fiecare episod din „Portret gastronomic local”, un creator de conținut reinterpretează un preparat inspirat de locul vizitat. De această dată, desertul ales este Babka, o împletitură spectaculoasă din aluat dospit, cremă de ciocolată, nucă și rom – un desert generos, perfect pentru a fi rupt în felii de toți cei dragi. Rețeta este pregătită de Adrian Dan, creator de conținut gastronomic.

Ingrediente:

700 g făină,

250 ml lapte,

300 g unt,

zahăr,

6 ouă,

drojdie uscată,

esență de rom,

250 g ciocolată neagră,

250 g nucă,

4 curmale medjool,

50 g cacao,

80 g zahăr pudră,

zahăr de ornat,

100 ml rom,

150 g zahăr.

Mod de preparare:

Se pregătește aluatul din făină, lapte ușor încălzit, unt moale, zahăr, ouă și drojdie uscată. Se frământă până rezultă un aluat suplu, care se lasă la maturat 24 de ore în frigider, pentru frăgezime și aromă.

A doua zi, se pregătește crema: se topește ciocolata cu untul, apoi se adaugă nuca mărunțită, curmalele tăiate mărunt, zahărul, cacaua și romul, până când amestecul devine omogen.

Aluatul se împarte în două bucăți, întinse în foi dreptunghiulare peste care se distribuie crema. Rulourile se strâng bine, apoi se dau 20 de minute la congelator pentru a obține un model frumos la tăiere. Fiecare rulou se secționează pe lung și se împletește cu partea tăiată în sus. Babka se lasă la dospit o oră, apoi se coace 45 de minute la 170°C. La final, se stropește cu un sirop fierbinte din apă, zahăr și rom.

Seria „Portret gastronomic local”, produsă de Cronicari Digitali pentru Amintiri Gustoase, include 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite. Partenerul principal este Electrolux România, iar G4Food este partener media.