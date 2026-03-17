Pofta de ciocolată este una dintre cele mai comune pofte alimentare, mai ales în perioade de stres, oboseală, schimbări hormonale sau spre sfârșitul zilei. Un articol publicat de HealthShots arată că această nevoie bruscă de dulce nu apare întotdeauna la întâmplare și că, în multe cazuri, poate fi un semnal al corpului legat de nutriție, glicemie, digestie sau echilibru emoțional.

Una dintre explicațiile invocate cel mai des este deficitul de magneziu. Nutriționista Mugdha Pradhan spune că pudra de cacao este în mod natural bogată în magneziu, mineral implicat în aproape 300 de reacții biochimice din organism. Magneziul susține relaxarea musculară, funcția nervoasă, reglarea glicemiei și răspunsul la stres. Iar când nivelul lui scade, corpul poate începe să caute surse rapide de energie și confort. Și ciocolata devine o țintă firească. HealthShots leagă tocmai de acest mecanism intensificarea poftelor în perioade de stres, oboseală sau somn slab.

Un alt factor important este dezechilibrul hormonal, mai ales la femei. Variațiile de estrogen și progesteron din sindromul premenstrual sau perimenopauză pot influența nivelul serotoninei, neurotransmițător asociat cu starea de bine. Ciocolata poate produce temporar o creștere a serotoninei și dopaminei, ceea ce explică de ce este percepută ca aliment reconfortant. În acest caz, pofta nu ar avea legătură cu foamea reală, ci mai degrabă cu nevoia sistemului nervos de calm și reglare emoțională.

Poate avea legătură cu glicemia

Pofta de ciocolată poate semnala instabilitate a glicemiei. Atunci când mesele sunt sărace în proteine și grăsimi bune, dar bogate în carbohidrați rafinați, glicemia urcă repede și apoi scade la fel de repede. Creierul începe atunci să ceară energie rapidă, de obicei sub formă de zahăr. Ciocolata devine atractivă tocmai pentru că oferă simultan zahăr și grăsime, adică o soluție de moment care calmează, dar nu rezolvă problema de fond. La aceasta se adaugă și relația dintre intestin și creier. Sănătatea digestivă precară, inflamația sau un microbiom dezechilibrat pot intensifica poftele alimentare. Anumite bacterii intestinale prosperă pe fondul consumului de zahăr și pot influența semnalele transmise creierului, stimulând căutarea alimentelor dulci. Atunci când digestia este afectată chiar și ușor, poftele tind să se accentueze, nu să se reducă.

Pofta de ciocolată nu înseamnă neapărat nevoie de ciocolată, ci mai degrabă nevoie de hrană mai bună. Nutriționista citată recomandă un aport suficient de proteine, mese echilibrate, alimente bogate în minerale și un program alimentar stabil. Printre alimentele menționate ca ajutoare pentru reducerea poftelor apar nucile, semințele, ouăle și proteinele slabe, precum carnea, puiul și peștele.

Tipul de ciocolată contează

Articolul face și o distincție între tipurile de ciocolată. Dacă pofta apare totuși, varianta de ciocolată neagră, cu minimum 70% cacao, este considerată o alegere mai bună decât versiunile foarte dulci și bogate în lapte. Motivul ține de conținutul mai mare de cacao, care aduce antioxidanți și polifenoli asociați cu beneficii pentru creier și inimă. Problema apare atunci când ciocolata încetează să fie un răsfăț ocazional și devine un mecanism zilnic de reglare emoțională. Momentul în care apare pofta poate oferi și el indicii. Pofta de ciocolată seara târziu poate sugera o cină prea slabă, prea puține calorii consumate în prima parte a zilei sau chiar tulburări de somn. La fel, pofta de după-amiază poate fi un marker pentru stres, epuizare sau oboseală psihică, nu neapărat pentru foame reală.

Pofta de ciocolată nu trebuie privită ca o slăbiciune morală, ci ca o formă de feedback din partea corpului. În loc să fie reprimată sau satisfăcută automat, ea poate fi înțeleasă mai bine dacă este privită în contextul stresului, al meselor, al somnului și al echilibrului nutrițional. Când cauza reală este abordată, spun specialiștii citați, poftele tind să se reducă de la sine, iar ciocolata poate rămâne ce ar trebui să fie: o plăcere, nu o compulsie.