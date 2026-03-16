Ouăle sunt un aliment extrem de nutritiv, dar trebuie să fim atenți la modul în care le manipulăm în bucătărie, scrie ABC.

Trăim într-o perioadă în care căutăm obsesiv superalimente exotice și suplimente, dar dacă există un produs simplu, ieftin, gustos și foarte nutritiv, acela este oul și ar trebui exploatat la maxim.

Nu te feri de consumul de ouă

Deși până acum câțiva ani se recomanda limitarea consumului din cauza conținutului de colesterol, numeroase studii recente au demontat mitul conform căruia ouăle ar afecta negativ profilul lipidic. Cu alte cuvinte, faptul că ouăle conțin colesterol nu înseamnă automat că acesta va crește și colesterolul din sânge.

La această concluzie au ajuns mai multe cercetări. Cea mai recentă, publicată în iulie 2025 în revista American Journal of Clinical Nutrition, realizată de cercetători de la Universitatea din Australia de Sud, a demonstrat clar că nu colesterolul din ouă reprezintă riscul real pentru inimă, ci grăsimile saturate din alimentație.

La sfârșitul anului 2019, Asociația Americană a Inimii a stabilit deja că un consumul de un ou pe zi este „rezonabil” în cadrul unei alimentații sănătoase pentru inimă la persoanele sănătoase. „În general, consumul de ouă nu este asociat în mod semnificativ cu un risc mai mare de boli cardiovasculare”, se arăta într-un raport publicat în revista Scientific Advisory.

În 2020, o altă cercetare publicată în The BMJ a confirmat că un consum moderat de ouă (până la unul pe zi) nu este asociat cu riscul de boli cardiovasculare.

Dacă ne întoarcem și mai mult în timp, în 2013 o meta-analiză bazată pe opt studii, publicată în British Medical Journal, a concluzionat că nu există nicio legătură între consumul unui ou pe zi și creșterea riscului cardiovascular, comparativ cu consumul a maximum trei ouă pe săptămână.

O altă cercetare realizată de Universitatea din Granada, tot în 2013, pe un eșantion de 380 de adolescenți, a arătat că nu există nicio asociere între consumul de ouă și nivelurile de lipide din sânge, grăsimea corporală, rezistența la insulină, tensiunea arterială, capacitatea aerobă sau indicele de risc cardiovascular.

În 2018, un studiu publicat în prestigioasa revistă Heart a mers chiar mai departe și a arătat că există o asociere între consumul moderat de ouă (până la unul pe zi) și o rată mai mică a evenimentelor cardiovasculare.

„Ouăle sunt o sursă de proteine cu valoare biologică ridicată, deoarece conțin toți aminoacizii esențiali în proporții optime pentru organismul uman”, explică Luisa Solano, profesoară de nutriție la Universitatea Europeană din Madrid. Calitatea proteinelor din ou este atât de mare încât, istoric, „a fost folosită ca standard de referință pentru evaluarea calității proteinelor din alte alimente”.

În plus, ouăle conțin grăsimi sănătoase, vitamine precum A, D, E și din grupul B, precum și minerale precum fierul, zincul și seleniul.

Trebuie spălate ouăle?

Singurul aspect la care trebuie să fim foarte atenți este modul în care le manipulăm în bucătărie, deoarece o manipulare incorectă poate favoriza dezvoltarea unor microorganisme precum Salmonella.

Cea mai frecventă greșeală, spune experta, este spălarea ouălor înainte de a le depozita. „Există convingerea că spălarea ouălor cu apă înainte de a le pune la frigider este o practică bună, dar este exact invers”, avertizează ea.

Spălarea îndepărtează cuticula, un strat protector care sigilează porii cojii și împiedică pătrunderea microorganismelor. Dacă acest strat este deteriorat, oul devine mai vulnerabil la contaminare.

Dacă un ou este murdar, acesta ar trebui curățat uscat sau spălat doar imediat înainte de a fi folosit, niciodată înainte de depozitare.

Alte greșeli frecvente

Experta mai menționează câteva greșeli comune:

păstrarea ouălor la temperatura camerei, în loc de frigider

spargerea oului direct peste alte alimente, ceea ce poate favoriza contaminarea încrucișată.

Cel mai bine este ca oul să fie spart într-un recipient separat înainte de a fi adăugat în alte preparate.

De asemenea, este recomandat să fie păstrate în ambalajul original, deoarece acesta le protejează de absorbția mirosurilor și permite verificarea informațiilor de trasabilitate.

În același timp, este foarte important să ne spălăm bine pe mâini și să curățăm ustensilele după manipularea ouălor.

Cum îți dai seama dacă oul nu mai este bun

Pe lângă data de consum recomandată, există și alte semne la care trebuie să fim atenți.

„Un miros neplăcut, un albuș prea lichid sau un gălbenuș care se sparge foarte ușor sunt semne clare că oul nu mai este bun pentru consum și trebuie aruncat”, explică specialistul.