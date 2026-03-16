Magneziul a devenit unul dintre cele mai populare suplimente promovate pentru un somn mai bun, însă entuziasmul din online este mai mare decât certitudinile din studiile clinice. Un material CNN dedicat subiectului arată că magneziul poate ajuta unele persoane să doarmă mai bine, dar nu este un remediu universal pentru insomnie și nici un substitut pentru evaluarea medicală atunci când problemele de somn persistă. Datele oficiale arată că magneziul este implicat în sute de reacții enzimatice, inclusiv în funcția nervoasă și musculară, în reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale, iar cercetările privind legătura cu somnul sunt în curs.

Interesul pentru magneziu vine din câteva mecanisme biologice plauzibile. Specialiștii spun că mineralul poate susține relaxarea prin rolul său în funcționarea sistemului nervos, în reglarea neurotransmițătorilor și în procese legate de melatonină și răspunsul la stres. Cu toate acestea, dovezile privind îmbunătățirea somnului sunt descrise de surse medicale drept limitate sau modeste. Iar beneficiile par mai probabile la persoanele care au un aport insuficient de magneziu sau simptome de insomnie ușoară. Asta înseamnă că nu orice persoană care doarme prost va răspunde la suplimente.

- articolul continuă mai jos -

Dacă insomnia este legată de apnee de somn, depresie, anxietate severă, consum de alcool, program haotic sau alte cauze medicale, magneziul poate avea un efect mic sau deloc. De aceea, medicii insistă că suplimentele trebuie văzute cel mult ca o piesă dintr-un tablou mai larg. Igiena somnului, orarul regulat și tratamentul cauzei reale rămân esențiale.

Efectele adverse contează

Și efectele adverse contează. Dozele mari de magneziu din suplimente pot provoca diaree, crampe abdominale și alte tulburări digestive. NHS notează că administrarea unor cantități mari, de peste 400 mg pe zi din suplimente, poate cauza diaree. Alte ghiduri clinice atrag atenția că persoanele cu boală renală au risc mai mare de acumulare excesivă a mineralului. În forme severe, supradozarea poate duce la scăderea tensiunii, slăbiciune musculară și alte complicații. Acestea însă apar în special în contexte medicale sau la supraconsum important.

Există și interacțiuni medicamentoase. Magneziul poate interfera cu absorbția unor antibiotice și a unor tratamente pentru osteoporoză. Motiv pentru care administrarea simultană nu este întotdeauna recomandată. Pentru cei care vor totuși să încerce suplimente, sursele medicale recomandă prudență, doze mici la început și, ideal, discuție cu medicul dacă persoana are afecțiuni cronice, ia alte medicamente sau are boală de rinichi.

Dincolo de suplimente, specialiștii spun că primul pas ar trebui să fie alimentația. Magneziul se găsește în mod natural în multe alimente, mai ales în cele bogate în fibre. Office of Dietary Supplements din SUA și alte surse nutriționale arată că surse bune includ leguminoasele, nucile și semințele, cerealele integrale, legumele verzi cu frunze, unele lactate și alimentele fortificate.

Alimente bogate în magneziu

Printre alimentele bogate în magneziu care pot fi introduse mai ușor în dietă se numără:

semințele de dovleac și de chia, migdalele și cajuul, spanacul gătit, fasolea și lintea, fulgii de ovăz și alte cereale integrale, tofu, edamame, avocado și iaurtul. Și ciocolata neagră poate aduce o cantitate utilă de magneziu, deși rămâne un aliment care trebuie consumat cu măsură.

Concluzia este mai nuanțată decât trendurile de pe internet. Magneziul poate ajuta anumite persoane să doarmă ceva mai bine. Asta mai ales dacă există un aport scăzut sau o ușoară carență, dar nu este o pastilă-minune pentru somn. Înainte de suplimente, merită corectată dieta, iar dacă insomnia persistă, cauza ar trebui căutată mai întâi în cabinetul medicului, nu în reclamele de wellness.