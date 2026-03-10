Tot mai mulți români consumă vitamine, minerale sau suplimente din plante fără recomandarea unui specialist, bazându-se pe informații găsite pe internet sau pe sfaturi primite de la prieteni. Potrivit datelor prezentate de specialiști, 94% dintre români spun că au luat în ultimul an astfel de produse pentru a-și completa dieta, notează Observator News.

În multe locuințe există deja un adevărat „sertar farmacie”, cu suplimente pentru energie, somn sau imunitate. Printre cele mai folosite sunt vitamina C, vitamina D, magneziul, acizii grași omega-3, probioticele, proteinele și creatina. Jumătate dintre cei care folosesc suplimente spun că se informează în principal de pe internet înainte de a le lua.

Medicii atrag însă atenția că administrarea „după ureche” poate deveni periculoasă. Unele combinații de vitamine și minerale pot produce efecte nedorite sau chiar supradoze, mai ales dacă sunt luate în paralel cu alte medicamente sau în cazul unor afecțiuni existente. De exemplu, calciul și magneziul nu ar trebui administrate împreună, iar tratamentele cu fier pot suprasolicita organismul dacă nu sunt monitorizate.

Specialiștii recomandă efectuarea analizelor de sânge înainte de a începe orice suplimentare, pentru a vedea dacă există cu adevărat un deficit. În multe situații, spun ei, suplimentele tratează doar efectele, nu și cauza problemelor.

Printre cele mai căutate produse sunt cele care promit reducerea stresului sau îmbunătățirea somnului. Psihologii atrag atenția că astfel de probleme pot avea cauze emoționale sau medicale și ar trebui evaluate de un specialist, nu tratate exclusiv cu pastile.

Piața suplimentelor alimentare din România a ajuns la aproximativ 870 de milioane de euro. Medicii avertizează că unele produse pot prezenta riscuri pentru persoanele cu afecțiuni cardiace, renale, hepatice sau cu tulburări hormonale, motiv pentru care administrarea lor ar trebui făcută doar după consult medical.