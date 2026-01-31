Plasele de pescuit care până nu demult erau folosite în largul coastelor Franței primesc acum o a doua viață, la mii de kilometri distanță. Pescari francezi au început să trimită plase uzate în Ucraina, unde sunt reutilizate ca mijloc de protecție împotriva atacurilor cu drone rusești, relatează France 24. Inițiativa aparține pescarilor și organizațiilor civice din Franța, care au răspuns apelurilor venite din zonele ucrainene aflate constant sub amenințarea dronelor explozive.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Plasele, fabricate pentru a rezista unor capturi puternice și condițiilor dure din larg, s-au dovedit surprinzător de eficiente și în context militar. „Aceste plase au fost folosite pentru pescuitul calcanului și al altor pești puternici, care lovesc foarte tare în ele”, explică Christian Abazou, reprezentant al ONG-ului Kernic Solidarités din Bretania. „Dronele rusești lovesc la fel de violent și nu reușesc să le rupă”, spune acesta.

Mii de kilometri de plase au fost deja trimise în sudul Ucrainei, în special în orașul Herson, o zonă frecvent vizată de atacuri aeriene. Acolo, plasele sunt întinse deasupra străzilor, clădirilor și infrastructurii critice, formând o barieră fizică menită să oprească dronele de mici dimensiuni sau să le detoneze înainte de impact.

Improvizații ingenioase

Pentru locuitorii orașului, aceste improvizații ingenioase oferă un sentiment minim de siguranță într-un peisaj dominat de pericol. Sub plasele suspendate, oamenii pot merge la muncă, pot face cumpărături sau pot traversa orașul, chiar și atunci când dronele survolează zona.

Plasele nu provin doar din Franța, ci și din alte țări europene, fiind donate de pescari care, în mod normal, ar fi fost nevoiți să le arunce sau să le recicleze. În contextul războiului, ele au devenit un exemplu de reutilizare creativă, cu impact direct asupra protecției civile.

Gestul pescarilor francezi este privit ca un simbol al solidarității europene cu Ucraina, dar și ca o soluție practică, ieftină și rapid de implementat într-un conflict în care tehnologia dronelor joacă un rol tot mai important.