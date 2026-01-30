Un studiu realizat de Pesticide Action Network Europa (PAN Europe) a dezvăluit că majoritatea covârșitoare a merelor din magazine conțin cantități însemnate de pesticide. Uneori acestea depășesc de 600 de ori cantitatea maximă admisă pentru copii!

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pesticide neurotoxice periculoase, prezente în majoritatea merelor

PAN Europe a desfășurat un studiu în 12 țări din UE și în Elveția. Specialiștii organizației au analizat reziduurile de pesticide din mere colectate din supermarketuri. Nu s-a urmărit un producător sau un soi anume. Rezultatele au fost îngrijorătoare. În medie, peste 85% din mostrele colectate prezentau urme a cel puțin trei pesticide. În total, 92% dintre fructe conțineau reziduuri de pesticide.

Substanțele cel mai frecvent depistate au fost Captan, Fludioxonil, Pirimicarb, Chlorantaniliprol și Acetamiprid. Prima dintre ele, Captan, este un fungicid suspectat a avea efecte cancerigene și foarte toxic pentru organismele acvatice. Fludioxonilul, la fel ca și Pirimicarbul, se află pe lista celor mai toxice pesticide din UE. Primul dintre ele este un disruptor endocrin, în timp ce al doilea este dovedit ca fiind neurotoxic. În fine, Acetamiprid este un compus neonicotinoid despre care există indicii că afectează dezvoltarea creierului fetusului uman.

În unele cazuri, cercetătorii au descoperit reziduuri de Captan de 600 de ori mai mari decât limita maximă admisă pentru copii mici. Riscurile asociate consumului acestor fructe sunt legate de afectarea dezvoltării sistemului neurologic, endocrin și imunitar al copiilor.

Merele, al doilea fruct preferat de europeni

Conform raportorilor PAN Europe, în livezile comerciale din țările în care s-a efectuat studiul, se fac până la 30 de stropiri în fiecare sezon.

În timp ce Olanda, Danemarca, Polonia și Germania au fost considerate ca țările cu merele cele mai curate. La polul opus se află Cehia, Croația și Luxemburg. Toate mostrele colectate din supermarketurile acestor țări au conținut urme din cel puțin trei pesticide diferite.

PAN este o rețea de institute, organizații non-guvernamentale și cercetători independenți care monitorizează consumul și efectul pesticidelor în întreaga lume.

Studiul prezentat s-a desfășurat în Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Spania și Elveția.

Motivul pentru care cercetătorii au ales merele ca obiect de studiu este că acestea se situează pe locul doi, după banane, în ceea ce privește consumul de fructe în Europa.