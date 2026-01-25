Găsim la orice colț de stradă aluaturi întinse și cu ceva pe ele vândute sub denumirea de „pizza”, dar puține sunt cele care ne rămân la suflet, dincolo de faptul că ne rezolvă foamea de moment. Iar asta se întâmplă dintr-un motiv: pizza adevărată, sau mai bine zis pizza napoletană, trebuie să respecte o rețetă și un proces de producție foarte bine definit și care nu lasă loc de aproximație.

Aceleași rețetă, același proces, același rezultat, garantat. E important să știm asta ca să știm, în esență, pe ce dăm banii. Dar, la fel de bine, e bine de știut pentru a putea experimenta în casă, pentru că în realitate e ceva foarte simplu de realizat în practică, odată stăpânită teoria.

Pizza napoletană, adică locul unde s-a născut ea în versiune modernă, este înregistrată ca proces STG (Specialitate Tradițională Garantată) în UE, conform sistemului european de certificări de produse agroalimentare, din care fac parte și mărcile DOP, DOC, IGP.

Dar, spre deosebire de ele, nu protejează originea geografică, ci rețeta și metoda tradițională de producție. Certificarea STG are menirea de a-i proteja identitatea, de a o diferenția de infinitele adaptări comerciale de calitatea care lasă de dorit. Totodată, acest tip de certificare reprezintă un puternic instrument de marketing, o confirmare a autenticității produsului.

Rețeta de pizza napoletană

Aluatul de pizza napoletană este un organism viu, care respiră. Tehnica presupune o dospire la temperatura camerei și o prelucrare care respectă rețeaua de gluten fără a o forța niciodată. Rezultatul? Un disc de aluat elastic, moale și aromat.

Conține doar făină de grâu moale, apă, foarte puțină drojdie și sare, în aluat. Acesta se întinde obligatoriu cu mâna, fără a rolosi rulouri mecanice. Cu un diametru de 35 cm și margine ridicată.

Iată mai jos care este așa zisul disciplinar de producție al pizzei napoletane, pe care îl gestionează Associazione Pizza Italiana Verace. Cu alte cuvinte, rețeta, așa cum este ea înregistrată ca produs STG, prezentat de ediția italiană a revistei Food and Wine.