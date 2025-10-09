Pita cu ou, roșii și brânză feta / Un mic dejun potrivit și pentru diabetici, fiind sărac în carbohidrați

Această rețetă este ideală pentru un început de zi sănătos și plin de savoare. Combinația de legume proaspete, brânză feta și condimentele orientale za’atar oferă gust intens, fără adaos de sare sau zahăr, ceea ce face rețeta potrivită și pentru diabetici sau pentru persoane care încearcă să-și mențină sau să scadă în greutate, arată eatingwell.com.

Ingrediente (2 porții)

60 g castravete tăiat cubulețe

60 g roșii tăiate cubulețe

1 lingură brânză feta sfărâmată

¾ linguriță amestec de condimente za’atar (împărțită)

1 linguriță ulei de măsline extravirgin

2 ouă mari

1 lipie pita din grâu integral (aprox. 12 cm), tăiată pe jumătate

Mod de preparare

Amestecă într-un bol mic castravetele, roșiile, feta și ½ linguriță za’atar. Amestecă ușor. Încălzește uleiul într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu. Sparge ouăle, unul câte unul, direct în tigaie. Acoperă și gătește aproximativ 2 minute, până când albușurile se prind. Descoperă și mai lasă circa 2 minute și jumătate, până când marginile devin crocante. Presară peste ouă restul de ¼ linguriță za’atar. Pune câte un ou în fiecare jumătate de pita. Împarte amestecul de legume între cele două lipii și servește imediat.

Valori nutriționale (per porție)