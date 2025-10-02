VIDEO | Rețetele Juanitei/ Ouă jumări, cel mai simplu și mai rapid mic dejun/ Batem ouăle direct în tigaie

Lipsa de timp dimineața ne face să sărim peste micul dejun? Avem întotdeauna alternativa unor ouă jumări, pregătite direct în tigaie și care ne rezolvă rapid această problemă.

Cum preparăm ouăle jumări

Punem tigaia la încins cu un strop de unt. Când untul s-a topit (atenție să nu se ardă!), spargem trei ouă. Nu direct în tigaie, ci câte unul într-un castronel, citește aici de ce e bine să procedezi astfel.

Odată toate cele trei ouă se află în tigaie, cu un tel care nu afectează pereții tigăii batem ouăle până se omogenizează. Adăugăm sare și piper, eu am pus și puțină brânză, dar pot fi lăsate și simple.

Continuăm să amestecăm, desfăcând bucățile mai mari, astfel încât să ajungă la dimensiunea de „jumări”. Ideal este să fie oul gătit și închegat, dar nu uscat, ci suculent.

Scoatem ouăle jumări pe 2 farfurii și decorăm cu legume tăiate, eventual o felie de pâine cu unt.

Ce poți adăuga în ouăle jumări dacă vrei variație

Iată câteva variante de alimente pe care le poți adăuga în ouăle jumări, fără pretenția de a epuiza lista: