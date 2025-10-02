VIDEO | Rețetele Juanitei/ Ouă jumări, cel mai simplu și mai rapid mic dejun/ Batem ouăle direct în tigaie

Lipsa de timp dimineața ne face să sărim peste micul dejun? Avem întotdeauna alternativa unor ouă jumări, pregătite direct în tigaie și care ne rezolvă rapid această problemă.
Cum preparăm ouăle jumări
Punem tigaia la încins cu un strop de unt. Când untul s-a topit (atenție să nu se ardă!), spargem trei ouă. Nu direct în tigaie, ci câte unul într-un castronel, citește aici de ce e bine să procedezi astfel.
Odată toate cele trei ouă se află în tigaie, cu un tel care nu afectează pereții tigăii batem ouăle până se omogenizează. Adăugăm sare și piper, eu am pus și puțină brânză, dar pot fi lăsate și simple.
Continuăm să amestecăm, desfăcând bucățile mai mari, astfel încât să ajungă la dimensiunea de „jumări”. Ideal este să fie oul gătit și închegat, dar nu uscat, ci suculent.
Scoatem ouăle jumări pe 2 farfurii și decorăm cu legume tăiate, eventual o felie de pâine cu unt.
Ce poți adăuga în ouăle jumări dacă vrei variație
Iată câteva variante de alimente pe care le poți adăuga în ouăle jumări, fără pretenția de a epuiza lista:
Sos Tabasco – oferă un plus de iuțeală.
Bacon – clasicul partener al ouălor, crocant și sărat, poate fi adăugat direct în compoziție sau presărat deasupra.
Ceapă verde – crudă aduce prospețime și textură crocantă, călită în untul pus la început oferă o dulceață subtilă ouălor.
Ardei gras – în funcție de culoare, aduce note amărui, dulci sau aromate și multă culoare ân micul dejun.
Sos de soia – alternativă la sare, aduce savoare umami și se distribuie uniform în ouă.
Sos Worcestershire – complex, dulce-sărat-picant, transformă gustul ouălor într-o experiență intensă.
Mărar– adaugă prospețime și aromă, ideal proaspăt, presărat la final.
Spanac – bogat în nutrienți, se potrivește cu ouă și brânză, dar trebuie sotat și scurs înainte pentru a nu lăsa apă.
Somon – fie afumat, fie gătit, îmbogățește ouăle cu aromă și omega-3.
Avocado – cremos și nutritiv, completează ouăle cu grăsimi sănătoase.