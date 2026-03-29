Un erbicid folosit pe scară largă în agricultură a revenit în centrul atenției internaționale, după o decizie politică controversată care a reaprins dezbaterea privind riscurile pentru sănătate. Este vorba despre glifosat, o substanță intens utilizată, dar asociată de-a lungul anilor cu posibile efecte grave, inclusiv cancer, scrie Fox News. Controversa a fost amplificată de un ordin executiv semnat de președintele SUA, Donald Trump, care vizează asigurarea producției de erbicide pe bază de glifosat, invocând motive de securitate națională și necesități agricole.

Decizia a produs tensiuni chiar și în rândul susținătorilor mișcărilor pentru un stil de viață mai sănătos. Deși unele voci oficiale susțin măsura, există recunoașterea riscurilor. Experții din domeniul medical atrag atenția că există suficiente indicii privind impactul negativ al glifosatului asupra sănătății. Potrivit unor evaluări citate în dezbatere, substanța ar putea fi asociată nu doar cu cancerul, ci și cu boli neurodegenerative, precum Parkinson sau scleroza laterală amiotrofică.

De altfel, cercetările științifice nu sunt unanime, dar indică motive de îngrijorare. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat glifosatul drept „probabil cancerigen pentru oameni”, în timp ce alte instituții consideră riscul mai redus în condiții normale de utilizare. În paralel, există și studii care leagă expunerea la acest tip de substanțe de creșterea riscului unor forme de cancer, precum limfomul non-Hodgkin.

Dilemă amplă

Criticii deciziei politice susțin că aceasta ignoră ani de cercetări și procese în instanță, în care companii producătoare au fost acuzate că au pus pe piață produse periculoase. În ultimii ani, producătorii de erbicide pe bază de glifosat au fost implicați în mii de litigii și au plătit despăgubiri de miliarde de dolari. Mai mult, organizațiile de mediu avertizează că extinderea utilizării acestor substanțe ar putea avea efecte nu doar asupra sănătății umane, ci și asupra ecosistemelor, inclusiv asupra apei și biodiversității.

Pe de altă parte, susținătorii măsurii argumentează că erbicidele sunt esențiale pentru agricultura modernă și securitatea alimentară. În lipsa lor, producția agricolă ar putea fi afectată semnificativ, ceea ce ar genera alte riscuri economice și sociale. În acest context, disputa privind glifosatul reflectă o dilemă mai amplă: echilibrul dintre nevoia de productivitate agricolă și protejarea sănătății publice.

Deși concluziile științifice rămân încă dezbătute, presiunea publică este în creștere. Iar deciziile politice recente ar putea transforma această substanță controversată într-un simbol al conflictului dintre industrie, știință și sănătate.