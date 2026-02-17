Piperul negru este folosit de mii de ani pentru gust. A fost cultivat prima dată în India, acum peste 3.500 de ani, iar în Antichitate era o marfă extrem de valoroasă. Astăzi îl presărăm aproape mecanic peste mâncare, observă BBC. Dar cercetările recente arată că piperul nu oferă doar aromă. El poate crește cantitatea de nutrienți pe care organismul o absoarbe din alimente. O substanță conținută de boabele de piper ajută vitaminele și alți compuși să ajungă mai ușor în sânge.

Nu este singurul ingredient cu acest efect. Micile picături de grăsime din lapte sau uleiul de măsline pot îmbunătăți disponibilitatea vitaminelor pentru organism. Oamenii de știință încearcă acum să valorifice aceste mecanisme, iar scopul este dezvoltarea unor alimente fortificate mai eficiente și sprijinirea persoanelor cu probleme de absorbție.

Atunci când vine vorba despre nutrienți, problema nu este doar ce mâncăm, ci cât reușim să absorbim. Porumbul dulce este un exemplu simplu. Este bogat în fibre, proteine și minerale. Însă învelișul exterior ceros este greu de digerat. Dacă nu este mestecat bine, o parte din nutrienți rămâne blocată. „Când mănânci porumb fără să-l mesteci suficient, el traversează tractul gastrointestinal, iar nutrienții rămân în interior”, explică David Julian McClements, profesor de știința alimentelor la University of Massachusetts. Pentru ca vitaminele să fie utilizate de organism, ele trebuie eliberate din structura alimentului, apoi trebuie să se dizolve în lichidele digestive. În final, sunt transportate prin peretele intestinal în sânge.

Cum ajută grăsimile

Vitaminele A, D, E și K sunt solubile în grăsimi. Ele nu se dizolvă în apă. „Dacă le consumi fără grăsime, nu se dizolvă și sunt eliminate”, spune McClements. Grăsimile sunt descompuse în particule foarte mici, numite micelii. Acestea „captură” vitaminele și le transportă către celulele intestinale. Pentru unele persoane, procesul este mai complicat. Sindroamele de malabsorbție, bolile inflamatorii intestinale sau afecțiunile hepatice pot reduce capacitatea organismului de a prelua nutrienții. În aceste cazuri sunt recomandate suplimentele.

Totuși, vitaminele din suplimente sunt adesea mai greu absorbite. De aceea, cercetătorii experimentează noi metode de administrare. Nanoparticulele pot crește biodisponibilitatea, adică procentul de vitamină care ajunge în sânge. Într-un studiu, administrarea beta-carotenului împreună cu emulsii de grăsimi de dimensiuni nano a crescut absorbția cu 20%. Sursele naturale de carotenoizi includ morcovii, roșiile, verdețurile și broccoli.

Un alt experiment a arătat că o salată simplă furnizează puțini carotenoizi în sânge dacă este consumată fără grăsime. În schimb, adăugarea unui dressing cu picături foarte fine de ulei a crescut semnificativ absorbția. Când cercetătorii au adăugat și piper negru, efectul a fost și mai puternic. O substanță din piper blochează anumiți transportori intestinali care elimină nutrienții înapoi în tubul digestiv. Astfel, o cantitate mai mare rămâne disponibilă pentru organism.

Alte exemple

Descoperirea nu este complet nouă. Băutura tradițională indiană „lapte auriu” combină turmeric, lapte și piper negru. Turmericul conține curcumină, un compus greu de absorbit. Asocierea cu grăsime și piper îi crește eficiența.

În viața de zi cu zi, recomandarea este simplă. Suplimentele de vitamine liposolubile ar trebui luate alături de alimente care conțin grăsimi. Laptele, iaurtul sau uleiul de măsline pot ajuta. Contează și tipul de grăsime. Un studiu realizat la University of Missouri a arătat că un dressing pe bază de ulei de măsline crește absorbția carotenoizilor din kale. Uleiul de cocos nu a avut același efect. Miceliile formate din ulei de cocos sunt prea mici pentru a transporta eficient carotenoizii.

Aceste rezultate pot explica parțial beneficiile dietei mediteraneene. Asocierea dintre uleiul de măsline și legume proaspete pare să optimizeze absorbția nutrienților.