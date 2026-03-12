Piața uriașă a Chinei se deschide pentru fermierii români / Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Peste 30% din produsele lactate din România vor merge în piaţa din China”

12 mart. 2026, Agribusiness
FOTO: Facebook

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă că se va semna un Memorandum cu China, iar fermierii români vor avea posibilitatea, în premieră, să exporte produse agroalimentare pentru această piaţă. Au fost semnate contracte pentru export de lactate, carne de pui şi produse acvatice.

”Am reuşit în momentul de faţă să avem discuţii bilaterale şi vom semna în China primele exporturi de produse lactate, parte de carne de pui, tratată termic, produse acvatice şi în continuare vom discuta şi vom aborda export de porc şi produse din carne de porc şi bineînţeles punctul nostru foarte exportul de cereale”, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Barbu a precizat că au fost deja semnate contracte.

”Sunt semnate contracte şi, după semnarea memorandumului în China, este pentru prima oară când fermierii români vor exporta produse agroalimentare în China. Îmi doresc foarte mult. Este o piaţă foarte bună”, a mai declarat Florin Barbu.

Acesta a precizat că ”produsele agroalimentare realizate de către procesatorii români au cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană”.

”Lucrul acesta a făcut şi partea chineză să aleagă aceste produse româneşti care vor merge începând de săptămâna viitoare la export pentru China. Este o piaţă foarte importantă pentru producătorii şi fermierii noştri (…) Volume foarte mari. Peste 30% din produsele lactate din România vor merge în piaţa din China. Şi o cifră de ordinul cât miliarde de euro”, a mai explicat ministrul.

- articolul continuă mai jos -

Ministrul va face în curând o vizită în China.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
19 mart.
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Agribusiness
18 mart.
Genetica semințelor a devenit arma secretă a fermierilor în fața secetei și a climei tot mai imprevizibile 
Genetica semințelor a devenit arma secretă a fermierilor în fața secetei și a climei tot mai imprevizibile 
Agribusiness
18 mart.
Mercosur: Paraguay ratifică acordul comercial cu Uniunea Europeană
Mercosur: Paraguay ratifică acordul comercial cu Uniunea Europeană
Agribusiness
18 mart.
Argentina își crește exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană / Bulgaria și România se numără printre principalii cumpărători
Argentina își crește exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană / Bulgaria și România se numără printre principalii cumpărători
Agribusiness
17 mart.
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”

Cele mai noi articole

Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Cum arată un cheeseburger „simplu” într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine”
Cum arată un cheeseburger „simplu” într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine”