Primăria Sectorului 1 a semnat, azi, 03.03.2026, un parteneriat cu Asociaţia Forţa Fermierilor pentru dezvoltarea proiectului „Piaţa Producătorilor Autohtoni”, prin care autoritatea locală îşi propune să aducă mai aproape de locuitori produse româneşti autentice, la preţuri accesibile şi fără intermediari, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale, proiectul va începe în Piaţa Agroalimentară Dorobanţi, care va deveni „piaţă-pilot”. Deschiderea oficială este programată pentru 3 aprilie. Modelul va fi extins şi în alte pieţe din Sectorul 1, astfel încât cât mai mulţi locuitori să aibă acces la produse româneşti autentice.

Piaţa va funcţiona de luni până duminică. În fiecare weekend vor fi organizate târguri tematice dedicate regiunilor istorice sau produselor de sezon. Pe lângă cumpărături, vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstraţii culinare şi evenimente gastronomice.

La Piaţa Dorobanţi vor fi prezenţi producători, atent selectaţi, de legume şi fructe româneşti, carne şi preparate din carne, lactate şi brânzeturi din toate regiunile ţării, peşte, cu accent pe păstrăv românesc şi peşte din Marea Neagră, dar şi produse de panificaţie, miere, conserve şi alte specialităţi locale.

Parteneriatul include şi organizarea de activităţi de educaţie gastronomică pentru elevii din unităţile de învăţământ din Sectorul 1. Atelierele şi întâlnirile cu producători locali îşi propun să promoveze o alimentaţie sănătoasă şi să îi apropie pe copii de ideea de produs românesc, proaspăt şi de sezon. Obiectivul este ca educaţia pentru o viaţă sănătoasă să ajungă concret în şcolile din sector, nu să rămână doar un principiu pe hârtie.

Iniţiativa vine în continuarea pieţelor volante organizate anul trecut în mai multe cartiere din Sectorul 1, unde producătorii locali au ajuns direct în mijlocul comunităţii. Pentru mulţi locuitori a fost prima ocazie de a cumpăra direct de la fermieri, fără intermediari.

Autoritatea locală va continua şi anul acesta pieţele volante şi dezvoltă în prezent o piaţă permanentă dedicată producătorilor români, astfel încât accesul la produse locale de calitate să devină o opţiune constantă, nu doar una ocazională.