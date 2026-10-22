Flexibilitatea devine una dintre cele mai importante valori pentru români atunci când vorbim despre muncă, venituri și echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Un sondaj realizat de Ipsos arată că 74% dintre români au o atitudine pozitivă față de aranjamentul de lucru flexibil pe platformă. Importanța flexibilității se regăsește și în răspunsurile curierilor: într-un sondaj realizat în rândul acestora, 66% spun că preferă platformele de livrare precum Wolt în locul altor oportunități de venit pentru că pot adapta această activitate la celelalte preocupări și responsabilități din viața lor. Totodată, 54% dintre curierii respondenți preferă un aranjament de lucru care le oferă mai multă libertate de a alege când și cât lucrează.

Timpul, cel mai important avantaj al flexibilității

Unul dintre cele mai mari beneficii ale muncii pe platforme este controlul asupra timpului.

Într-un job clasic, programul este prestabilit. În multe cazuri, ziua de lucru începe la 9:00 și se termină la 18:00, iar flexibilitatea este limitată.

În schimb, munca prin platforme le permite lucrătorilor să aleagă când lucrează, cât lucrează și cum își organizează activitatea. Pentru o persoană care are cursuri, copii, responsabilități familiale sau un alt loc de muncă, această libertate poate fi esențială.

Sondajul Ipsos arată că 52% dintre români văd alegerea momentului de lucru ca unul dintre principalele avantaje ale muncii pe platforme.

De asemenea, 47% apreciază posibilitatea de a munci cât de mult sau cât de puțin doresc.

Această flexibilitate contează și pentru curieri: într-un sondaj realizat în rândul acestora, 73% sunt de acord că activitatea de livrare prin Wolt le oferă posibilitatea de a îmbina munca cu celelalte responsabilități.

Autonomie, nu doar program flexibil

Flexibilitatea nu înseamnă doar alegerea orei la care începi munca. Înseamnă și autonomie.

Lucrătorii pe platformă pot decide ce perioade ale zilei sunt mai potrivite pentru ei, câte sarcini acceptă și cum își împart energia.

Această autonomie este importantă pentru oamenii care vor să îmbine munca cu alte activități și responsabilități, fie că este vorba despre familie, studii sau un alt loc de muncă. Posibilitatea de a alege când și cât lucrează le permite să își organizeze programul în funcție de aceste nevoi.

Sondajul Ipsos arată că 61% dintre români consideră câștigarea unor venituri suplimentare unul dintre principalele avantaje ale muncii pe platformă.

Pentru curierii care livrează prin Wolt, aceste venituri se leagă de obiective concrete. Întrebați ce obiective financiare urmăresc prin activitatea de livrare, 53% dintre respondenți menționează susținerea familiei, iar 41% îmbunătățirea stilului de viață.

Pentru 31%, obiectivul este achitarea datoriilor, în timp ce 25% urmăresc să pună bani deoparte. Pe listă se află și vacanțele (13%), achizițiile importante, precum o mașină sau un computer (12%), cumpărarea unei locuințe (11%) și finanțarea studiilor (10%).

Venit suplimentar, fără renunțarea la alte activități

Un alt motiv pentru care românii apreciază platformele este posibilitatea de a obține venituri suplimentare pentru cheltuieli neprevăzute.

De exemplu, pentru o familie cu doi copii a cărei mașină s-a stricat, costul reparației poate pune presiune pe buget.

Accesul ușor la activitatea de livrare pe platforme îi permite unuia dintre părinți să lucreze temporar, timp de câteva luni, pentru a-și suplimenta venitul și a acoperi această cheltuială.

Flexibilitatea, în experiența curierilor

Flexibilitatea capătă sens în felul în care curierii își organizează activitatea.

Awais Muhammad are un loc de muncă cu normă întreagă și livrează prin Wolt atunci când are timp disponibil.

Pentru el, platforma reprezintă o activitate suplimentară pe care o poate integra în programul existent.

Spune că platforma funcționează foarte bine pentru el, iar echipa de asistență îi oferă ajutor atunci când este nevoie, ceea ce îi conferă un sentiment de siguranță în timpul lucrului.

O experiență memorabilă pe care a împărtășit-o a fost momentul în care a livrat o pizza, iar clientul i-a oferit 200 de lei după livrare, asigurându-l că totul este în regulă și că nu există nicio problemă.

Adrian Coman menționează programul flexibil printre principalele motive pentru care a ales activitatea de curier. Livrează cu mașina și apreciază posibilitatea de a-și organiza timpul mai liber, iar în timpul liber preferă să fie alături de familie sau de prieteni.

Experiențele lor ilustrează două moduri de a folosi flexibilitatea: pentru a completa veniturile obținute dintr-un alt loc de muncă sau pentru a organiza activitatea de livrare în funcție de prioritățile personale.

Înainte de a se alătura echipei Wolt, lucrau pentru Tazz. Au menționat că au început colaborarea cu Wolt în perioada lansării serviciului, în luna mai a anului trecut.

Efectuează livrările cu mașina și, în prezent, colaborează exclusiv cu Wolt. Potrivit acestora, remunerația este bună și le asigură un venit decent.

Unul dintre principalele motive pentru care au ales acest job este programul flexibil, care le permite să își gestioneze timpul cu mai multă libertate.

De asemenea, au precizat că se simt în siguranță în timpul lucrului, deși traficul poate face uneori ca activitatea să fie puțin periculoasă.

Majoritatea interacțiunilor cu clienții au fost pozitive, aceștia fiind descriși, în general, ca fiind amabili. În timpul liber, preferă să petreacă timp alături de familie sau prieteni.

Părinții și nevoia de program adaptabil

Un alt profil important este cel al părinților. Sondajul arată că 73% dintre români sunt de acord că munca pe platformă îi ajută pe părinți să echilibreze mai bine îngrijirea copiilor cu accesul la venituri.

Pentru un părinte, programul fix poate fi dificil de împăcat cu dusul copilului la școală, programările medicale, vacanțele, temele sau situațiile neprevăzute.

Un model flexibil poate oferi mai multe ocazii pentru a petrece timp alături de cel mic.

Acest lucru nu înseamnă că platformele rezolvă toate problemele, dar arată de ce ele sunt percepute ca o alternativă utilă pentru cei care au responsabilități familiale.

Studenții și intrarea mai ușoară pe piața muncii

Potrivit sondajului, 86% dintre români sunt de acord că munca pe platformă ajută studenții să acceseze oportunități de venit.

Pentru studenți, un job clasic poate fi greu de combinat cu programul de cursuri, examene și proiecte.

Munca flexibilă oferă posibilitatea de a lucra în perioadele libere, fără a bloca complet programul de studiu.

Acest model poate fi o primă formă de independență financiară și o experiență de lucru adaptată vieții de student.

Posibilitatea de a alege forma de lucru

Posibilitatea de a alege forma de lucru potrivită contează în funcție de etapa vieții și de prioritățile fiecăruia.

Pentru unele persoane, o activitate independentă, temporară sau flexibilă poate răspunde nevoii de venit suplimentar. Pentru altele, un contract de muncă poate fi opțiunea preferată.

49% dintre respondenți cred că ambele modele, atât angajarea, cât și activitatea independentă, ar trebui să fie disponibile, astfel încât lucrătorii să poată alege.

25% consideră că modelul de contractant independent este cel mai bun pentru lucrătorii pe platformă, iar 20% preferă modelul de angajare.

Această distribuție evidențiază preferințe diferite și importanța păstrării posibilității de alegere.

Dacă ar lucra pe platformă, românii ar alege independența

Sondajul îi întreabă pe români ce model ar alege dacă ar deveni ei înșiși lucrători pe platformă.

Rezultatul este relevant: 64% ar alege activitatea independentă, cu libertate și flexibilitate de a decide când, cât și cum lucrează.

31% ar alege un contract de muncă.

Aceste date arată că autonomia este o valoare importantă pentru o parte semnificativă a populației.