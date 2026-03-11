Interesul tot mai mare al consumatorilor urbani pentru produse locale, ingrediente cu trasabilitate clară și gastronomie sustenabilă deschide noi oportunități pentru producătorii artizanali din România. În acest context, comunitatea Slow Food Buzău aduce pentru prima dată în Capitală conceptul „Piața Artizanilor”, inspirat de rețeaua internațională Slow Food Earth Market.

Evenimentul „Slow Food Buzău meets Bucharest” va avea loc pe 14 și 15 martie la The Ark și va reuni peste 40 de producători artizanali din România, alături de vinificatori, chefi și profesioniști din industria HoReCa. Inițiativa vine după șapte ediții organizate în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, care au atras în total peste 25.000 de vizitatori și au generat peste 2 milioane de vizualizări în social media. Pentru ediția din București, organizatorii estimează peste 5.000 de vizitatori.

Interes în creștere pentru produsele artizanale

În ultimii ani, piața produselor artizanale și gourmet din România s-a dezvoltat accelerat, pe fondul interesului tot mai mare pentru produse locale, ingrediente naturale și lanțuri alimentare mai scurte. Tot mai multe restaurante, băcănii gourmet și magazine specializate caută producători locali care pot furniza ingrediente cu identitate regională și poveste autentică.

În acest context, Piața Artizanilor funcționează ca o platformă de conectare între producători și piața urbană, oferind vizibilitate fermelor mici și atelierelor artizanale. La ediția din București vor participa peste 40 de producători din diferite regiuni ale țării, care vor aduce produse realizate în loturi mici: brânzeturi, produse lactate, conserve artizanale, produse de patiserie, ingrediente locale și băuturi produse artizanal.

Degustări de vinuri bio și demonstrații culinare

Programul include și un Slow Wine Corner, dedicat vinurilor bio și naturale din Dealu Mare și din alte regiuni viticole din România. Vizitatorii vor putea participa la degustări ghidate și la discuții despre terroir și metode de vinificație.

În zona gastronomică sunt programate demonstrații de live cooking realizate de chefi și promotori ai gastronomiei locale, printre care Horia Simon, de la Gura Satului și Slow Food Cluj Transilvania, și Juranda Kirschner, de la Conacul Grigorescu și Slow Food Buzău. Preparatele vor fi realizate folosind ingrediente de la producătorii prezenți în piață.

Întâlnire de networking pentru industria gastronomică

Pe lângă componenta dedicată publicului larg, evenimentul va include și Network Meeting – Slow Food în România, programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 16:00. Întâlnirea va reuni comunități Slow Food, producători, chefi și organizații active în zona alimentației sustenabile pentru socializare, networking și pentru dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să devină și o platformă de conectare pentru industria gastronomică și pentru comunitățile implicate în dezvoltarea producției alimentare locale.

Standuri realizate din materiale reciclate

Piața Artizanilor își propune să fie unul dintre primele evenimente gastronomice din România organizate cu standuri realizate din materiale reciclate, construite cu implicarea voluntarilor comunității.

Participarea producătorilor se face pe baza unor criterii care includ utilizarea ingredientelor locale, agricultură durabilă, evitarea organismelor modificate genetic și realizarea produselor alimentare fără aditivi artificiali.

Intrarea este liberă, iar evenimentul include vânzare de produse locale. Programul complet poate fi consultat pe website-ul piata-artizanilor.ro.

Slow Food este o mișcare globală care promovează un sistem alimentar bazat pe principiile „Good, Clean, Fair” – mâncare bună, curată și corectă. Fondată în Italia, organizația reunește astăzi peste 100.000 de membri în 160 de țări și susține biodiversitatea, agricultura durabilă și producătorii locali.