Pentru peste 4,5 milioane de români, masa de Paște nu este o tradiție firească, ci o întrebare apăsătoare. În spatele pregătirilor de sărbătoare, al vitrinelor pline și al coșurilor tot mai scumpe, există familii pentru care o masă completă de Paște rămâne un lux. În acest context, între 20 și 22 martie 2026 are loc o nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente, una dintre cele mai mari campanii de solidaritate din România.

În nord-vestul țării, campania este organizată de Banca pentru Alimente Maramureș și Banca pentru Alimente Oradea. Colecta se va desfășura în 106 magazine din județele Maramureș, Satu Mare, Bihor și Sălaj, iar oamenii sunt invitați să doneze alimente neperisabile în magazinele partenere Lidl, PENNY, Auchan, Kaufland și Profi.

Mecanismul este simplu și la îndemâna oricui. Cei care merg la cumpărături pot pune în coș un produs în plus, iar apoi îl pot lăsa în spațiile special amenajate după casele de marcat. Pot fi donate alimente de bază, precum ulei, făină, orez sau paste, dar și conserve, gemuri, sosuri, zahăr, dulciuri ori alte produse ambalate, care pot ajunge ușor la cei care au nevoie de ele. În magazine vor fi prezenți sute de voluntari, ușor de recunoscut după vestele portocalii. Ei vor oferi informații și vor îndruma clienții care vor să doneze.

În spatele acestui gest simplu stă însă un impact concret, care se vede în casele celor pentru care sărbătorile vin, de multe ori, cu lipsuri și griji. „Fiecare donație contează. În spatele fiecărei pungi lăsate în coș este o familie care va avea ceva pe masă de Paște. Asta ne motivează să fim în fiecare an aici, alături de comunitate”, spune Andreea Chiș, președinte al Băncii locale pentru Alimente Maramureș.

Dincolo de cifre, oameni reali, cu nevoi reale

Anul trecut, pachetele strânse prin această campanie au ajuns la mii de familii vulnerabile. Pentru multe dintre ele, donațiile au însemnat singura masă completă de sărbători. Dincolo de cifre, campania vorbește despre oameni reali și despre nevoi reale, despre vârstnici singuri, copii, mame care își cresc singure copiii și persoane fără adăpost, pentru care sprijinul comunității face diferența.

În județul Maramureș, colecta se va desfășura în 31 de magazine, cu implicarea a 16 organizații locale și a sute de voluntari. Alimentele donate vor ajunge, înainte de Paște, la familii cu venituri reduse, vârstnici singuri, copii din centre de zi sau de plasament, mame singure și persoane fără adăpost.

La nivel național, amploarea campaniei este deja una semnificativă. În cele 12 ediții organizate până acum, Colecta Națională de Alimente a ajutat peste 100.000 de persoane din întreaga țară. Campania este organizată de Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România, care reunește nouă bănci regionale și Federația Băncilor pentru Alimente din România. Acestea colectează și redistribuie alimente salvate de la risipă prin sute de organizații neguvernamentale partenere.

Mesajul campaniei este unul direct și ușor de pus în practică. Oricine poate ajuta. Un produs adăugat în coș, lăsat apoi la punctul de colectare, poate însemna pentru altcineva o masă de Paște. Într-o perioadă în care milioane de români trăiesc la limita sărăciei și excluziunii sociale, solidaritatea nu mai este doar un cuvânt frumos, ci o formă concretă de sprijin.