Sistemele alimentare europene sunt puse sub presiune de schimbările climatice, conflictele globale și restricțiile comerciale, iar chiar și statele considerate stabile încep să arate semne de vulnerabilitate, potrivit unui nou indice realizat de Economist Impact, care analizează 60 de țări, notează Euronews.

În contextul în care populația globală este estimată să ajungă la 10 miliarde până în 2050, menținerea producției și distribuției alimentelor devine tot mai dificilă. Studiul arată că perturbările recente au scos în evidență fragilitatea sistemelor alimentare, chiar și în economii dezvoltate.

Clasamentul este condus de Portugalia, considerată țara cu cel mai rezilient sistem alimentar la nivel global, urmată de Franța și Marea Britanie. Analiza se bazează pe patru criterii: accesibilitatea alimentelor, disponibilitatea, calitatea și siguranța acestora, precum și capacitatea de răspuns la riscurile climatice.

România și Ungaria, statele UE cu cele mai scăzute niveluri de reziliență

Cu toate acestea, raportul subliniază că niciun stat nu depășește scorul de 80 din 100, ceea ce indică limite importante în reziliența globală a sistemelor alimentare.

- articolul continuă mai jos -

Componenta cea mai slabă este capacitatea de adaptare la riscurile climatice, cu un scor mediu de 56,43, în ciuda faptului că multe țări dezvoltă sau implementează soluții agricole sustenabile. În acest capitol, Marea Britanie ocupă primul loc, cu 71,27 puncte, iar Portugalia se situează pe poziția a treia, cu 69,41 puncte.

La polul opus, România și Ungaria sunt statele membre UE incluse în analiză care înregistrează cele mai scăzute niveluri de reziliență.

Studiul mai arată că producția globală de alimente este concentrată: doar 15 țări asigură 70% din producția mondială, Franța și Germania fiind singurele state din Uniunea Europeană incluse în acest grup.

În același timp, Franța, Țările de Jos, Germania, Belgia, Spania și Polonia se numără printre cei mai mari exportatori de produse alimentare la nivel global, ceea ce evidențiază dependența sistemului alimentar mondial de un număr redus de țări și rute comerciale.

Autorii raportului subliniază că reziliența sistemelor alimentare este esențială pentru a asigura accesul populației la o dietă sănătoasă și accesibilă. În Europa, costul unei alimentații sănătoase reprezintă, în medie, 2,42% din PIB-ul pe cap de locuitor, unul dintre cele mai scăzute niveluri la nivel global.

Risipa alimentară rămâne, însă, o problemă majoră: aproximativ 13,2% din producție se pierde înainte de a ajunge în retail, iar 19% este irosită la nivelul gospodăriilor.