Asociaţia Caritas invită locuitorii judeţului Harghita să participe la cea de-a 14-a ediţie a Colectei Naţionale de Alimente, organizată de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România, transmite Agerpres.

Campania, desfăşurată în Postul Mare dinaintea sărbătorilor pascale, se derulează la nivel local cu sprijinul Caritas Alba Iulia, în perioada 20-22 martie.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Asociaţiei Caritas, cei care doresc să se alăture campaniei sunt rugaţi ca, atunci când merg la cumpărături în magazinele partenere, să adauge în coş produse alimentare neperisabile, pe care ulterior le pot dona în punctele speciale de colectare amplasate la casele de marcat sau direct voluntarilor.

„Produsele donate ajung direct la familii aflate în dificultate, persoane vârstnice fără sprijin, părinţi singuri, copii aflaţi în plasament şi alte grupuri vulnerabile. Fiecare pachet oferit înseamnă nu doar hrană, ci şi grijă, siguranţă şi speranţă”, se arată în mesajul de pe site-ul Asociaţiei Caritas.

În judeţul Harghita, donaţiile pot fi făcute în magazine partenere din mai multe oraşe, respectiv Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Vlăhiţa.

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, Caritas este partener şi la acţiunea de donare din Târgu Secuiesc, în judeţul Covasna.

„Fiecare gest contează, Te aşteptăm să alegi binele, cu inimile deschise către cei care au cea mai mare nevoie. Îţi mulţumim că te alături nouă pe acest drum spre un mâine mai sigur. Împreună facem binele mai puternic. Băncile pentru Alimente distribuie toate produsele donate către organizaţii partenere, precum Caritas Alba Iulia, care sprijină persoanele vulnerabile din comunitatea noastră”.