Un nou studiu realizat de Universitatea din Birmingham și Universitatea din München arată că persoanele care consumă frecvent mâncăruri din bucătării internaționale tind să fie mai tolerante și mai deschise față de imigranți, notează The Guardian.

Cercetarea, care a analizat peste 1.000 de adulți britanici albi, a descoperit că cei care se bucură de o varietate mai mare de preparate internaționale (precum cele indiene, turcești, chinezești, thailandeze, caraibiene și spaniole) au o probabilitate cu 10% mai mică să perceapă imigranții ca fiind „amenințări culturale sau economice”.

Potrivit autorilor, plăcerea de a consuma mâncăruri din alte culturi este „pozitiv și semnificativ corelată” cu atitudini favorabile față de imigranți din Africa, Caraibe, Asia și Europa, precum și cu o „scădere a probabilității de a vota pentru politicieni anti-imigrație”.

Mâncarea, punte între culturi

Dr. Rodolfo Leyva, de la Universitatea din Birmingham și autorul principal al studiului, explică: „Restaurantele sau tarabele cu mâncare tind să ofere medii primitoare, care facilitează interacțiuni naturale și prietenoase cu oameni din comunitățile de imigranți. Spre deosebire de muzee sau concerte, care pot necesita cunoștințe sau interes prealabil pentru o altă cultură, toată lumea mănâncă, iar mâncarea este una dintre cele mai accesibile și plăcute modalități de a experimenta diversitatea culturală”.

Studiul arată că legătura dintre plăcerea de a consuma mâncare internațională și atitudinile pozitive față de imigranți nu se explică doar printr-o deschidere preexistentă, ci și prin contactul pozitiv cu persoane din alte culturi și prin asocierile emoționale create în timpul experienței culinare.

„Consumul de mâncare nu este doar o plăcere senzorială, ci și un punct simbolic de intrare într-o cultură străină. Astfel de experiențe senzoriale pot evoca emoții pozitive, modificând subtil atitudinile”, explică sursa citată.

O istorie culinară multiculturală

Influențele internaționale asupra bucătăriei britanice au o tradiție îndelungată. Primul restaurant indian din Regat, Hindoostane Coffee House, a fost deschis în 1810 de Dean Mahomed, un scriitor și antreprenor britanic de origine indiană.

Mâncarea chinezească a ajuns în Marea Britanie în perioada victoriană, în porturile din Liverpool și Limehouse, Londra, iar popularitatea ei a crescut după deschiderea restaurantului Cathay, în 1907-1908.

Generația Windrush a adus cu sine brutării caraibiene și preparate precum curry goat, rice and peas sau jerk chicken, care s-au integrat treptat în peisajul culinar britanic.

De la kebab la supa vietnameză pho, scena gastronomică britanică a devenit tot mai diversă, reflectând interacțiunea dintre culturi și comunități.

Mâncarea, un instrument de coeziune socială

Cercetarea arată că frecvența consumului de mâncăruri internaționale este „al doilea cel mai puternic predictor al atitudinilor pro-imigranți europeni și asiatici, după educație” și are „un efect negativ semnificativ asupra probabilității de a vota pentru politicieni anti-imigrație”.

Raportul mai subliniază că vânzătorii de mâncare facilitează depășirea granițelor sociale, oferind oportunități pentru „observarea și experimentarea directă a prieteniei și eticii muncii” din alte comunități, ceea ce poate contribui la recunoașterea umanității comune.

În contextul în care guvernul laburist lucrează la o strategie pentru coeziune socială, cercetătorii sugerează folosirea mâncării ca instrument de incluziune – prin degustări în școli, granturi și stimulente fiscale pentru afacerile culinare sau campanii turistice care promovează diversitatea gastronomică.