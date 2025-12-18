Ceea ce mâncăm sau bem joacă un rol important în modul în care ne simțim, însă și momentul în care mâncăm ne influențează semnificativ sănătatea. Nu cu mult timp în urmă, în nutriție se vorbea doar despre ce se mănâncă sau în ce fel, însă acum se știe că și această variabilă este esențială, relatează ABC.

Mai ales, ceea ce consumăm înainte de a merge la culcare se dovedește a fi vital pentru un somn plăcut, lucru pe care mulți oameni în ziua de azi nu reușesc să îl obțină. O spun statisticile actuale, care susțin că un procent important din persoanele adulte nu au un somn de calitate sau dorm mai puține ore decât cele recomandate.

A dormi „ca un înger” este unul dintre cele mai râvnite obiective ale prezentului. Un proces fiziologic natural care nu doar că restabilește energia, dar este și un instrument puternic împotriva inflamației, conform tot mai multor studii științifice.

Patru băuturi naturale cu compuși antiinflamatori pentru a te dormi bine

Dr. Cristina Rodríguez, cercetătoare recunoscută, premiată de UNESCO și L’Oréal pentru traiectoria sa în cercetarea dermatologică, subliniază într-una dintre ultimele sale publicații online relația strânsă dintre odihna nocturnă, digestie și sănătatea celulară.

„Dacă noaptea simți greutate, inflamație sau disconfort digestiv, aceste băuturi te cor ajuta foarte mult”, scrie experta într-o postare pe Instagram, unde propune băuturi naturale cu compuși antiinflamatori precum laptele de aur (golden milk), ceaiul de ghimbir, ciocolata caldă preparată din cacao pură și ceaiul digestiv de mentă. Toate acestea, spune ea, conțin polifenoli, gingeroli, curcumină și antioxidanți, substanțe cunoscute pentru capacitatea lor de a reduce inflamația sistemică și de a favoriza relaxarea.

Dovezile științifice îi susțin recomandările. Cercetări publicate în reviste precum Sleep și Nature Reviews Immunology au demonstrat că lipsa somnului alterează nivelul de citokine, proteine care reglează răspunsul inflamator. Dormitul mai puțin de șase ore pe noapte poate crește concentrația markerilor inflamatori, cum ar fi interleukina-6 sau proteina C reactivă, asociați cu boli cardiovasculare, probleme digestive și îmbătrânire prematură.

Cum se prepară cele patru băuturi antiinflamatorii

1. Lapte de aur (golden milk)

Ingrediente: Lapte (animal sau vegetal), turmeric, piper negru, ghimbir și scorțișoară.

Beneficii: Turmericul conține curcumină, compuși antiinflamatori, poate reduce durerea și îmbunătăți digestia.

Preparare: Se încălzește laptele, se adaugă condimentele și se fierbe la foc mic, amestecând cu grijă, timp de 5 minute la foc mic.

2. Ceai de ghimbir

Ingrediente: Ghimbir proaspăt, apă și lămâie (opțional).

Beneficii: Ghimbirul conține gingeroli, cunoscuți pentru reducerea inflamației și ameliorarea disconfortului digestiv.

Preparare: Se fierb felii de ghimbir timp de 10 minute și se strecoară.

3. Ciocolată caldă antiinflamatoare

Ingrediente: Cacao naturală fără zahăr, lapte vegetal și scorțișoară.

Beneficii: Cacaoa este bogată în flavonoide, antioxidanți care combat inflamația și stresul oxidativ.

Preparare: Se încălzește laptele și se adaugă peste cacaoa pură și scorțișoară, amestecând băutura până la omogenizare.

4. Ceai digestiv de mentă

Ingrediente: Frunze de mentă.

Beneficii: Mentolul ajută la relaxarea mușchilor intestinali și la diminuarea balonării.

Preparare: Se lasă la infuzat timp de 5-7 minute în apă fierbinte (înainte de punctul de fierbere).

Un somn regulat și odihnitor contribuie la echilibrarea sistemului imunitar, îmbunătățește funcția intestinală și favorizează regenerarea celulară, inclusiv a celei de la nivelul pielii. De aici și importanța, subliniază Rodríguez, de a crea un ritual nocturn care să calmeze corpul înainte de culcare. Consumul unei infuzii calde cu ghimbir, turmeric sau mentă ajută nu doar la îmbunătățirea digestiei, ci și la reducerea tensiunii acumulate în timpul zilei.

Alegerea unor alimente și băuturi antiinflamatoare la cină, alături de o bună igienă a somnului, poate face diferența între un repaus superficial și un somn cu adevărat reparator.