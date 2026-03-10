Doctorul Mark Hyman, citat de FoxNews, explică modul în care obiceiurile alimentare zilnice pot influența procese esențiale ale organismului, precum digestia, metabolismul și recuperarea.

În ceea ce privește sănătatea ochilor, morcovii sunt adesea considerați alimentul principal pentru o vedere bună. Totuși, ei nu sunt singurii care pot contribui la menținerea sănătății ochilor. Gălbenușurile de ou, fisticul, cartofii dulci și spanacul conțin nutrienți importanți care pot susține sănătatea ochilor.

Nutriționista Lauren Manaker, dietetician autorizat din Carolina de Sud, a analizat într-un articol publicat în revista EatingWell modul în care anumite alimente obișnuite pot ajuta la protejarea vederii.

Potrivit acesteia, anumite substanțe nutritive joacă un rol important în menținerea sănătății ochilor pe termen lung. Compuși precum luteina, zeaxantina și beta carotenul pot proteja ochii de expunerea la lumina albastră și de deteriorarea asociată îmbătrânirii. În același timp, acești nutrienți susțin sănătatea retinei și a altor structuri implicate în procesul vederii.

Iată patru alimente care pot contribui la menținerea sănătății ochilor:

Ouă

Gălbenușurile de ou sunt o sursă importantă de luteină și zeaxantină, antioxidanți care ajută la protejarea ochilor de expunerea la lumină dăunătoare.

„Acești nutrienți sunt esențiali pentru protejarea ochilor împotriva luminii nocive și pentru menținerea sănătății vederii pe termen lung”, explică Manaker.

Specialista mai subliniază că luteina și zeaxantina sunt nutrienți solubili în grăsimi. Din acest motiv, grăsimea naturală din gălbenuș ajută organismul să îi absoarbă mai eficient. În plus, ouăle oferă proteine și alți nutrienți esențiali, fiind ușor de inclus în mese precum omlete, salate sau diverse preparate cu cereale.

Fistic

Fisticul poate contribui și el la sănătatea ochilor și poate fi consumat ca gustare sau adăugat în diferite preparate pentru a crește aportul de nutrienți importanți.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition a arătat că adulții care au consumat aproximativ 60 de grame de fistic zilnic, timp de 12 săptămâni, au prezentat îmbunătățiri ale unui indicator asociat protecției ochilor, numit densitatea optică a pigmentului macular.

„Fisticul este o sursă naturală de luteină, un pigment vegetal care, împreună cu zeaxantina, formează pigmentul macular din retină. Acest pigment ajută la protejarea ochilor de deteriorarea provocată de lumină, iar nivelurile mai ridicate sunt asociate cu o sănătate oculară mai bună”, explică Manaker.

Cartofi dulci

Cartofii dulci sunt un alt aliment asociat cu sănătatea vederii datorită conținutului ridicat de beta caroten, o formă de vitamina A.

„Cartofii dulci sunt importanți pentru o vedere bună pe timp de noapte și pot reduce riscul de apariție a ochilor uscați”, spune nutriționista.

Vitamina A ajută la menținerea sănătății corneei, stratul exterior transparent al ochiului, și joacă un rol esențial în susținerea unei vederi normale.

Spanac

Spanacul poate contribui și el la menținerea sănătății ochilor pe termen lung.

„Această legumă cu frunze verzi este o adevărată sursă de luteină și zeaxantină, substanțe care protejează ochii de lumina dăunătoare și reduc riscul de cataractă și degenerescență maculară legată de vârstă”, spune Manaker. „În plus, este o sursă excelentă de vitamina C.”

Spanacul poate fi adăugat în smoothie uri, în ouă jumări, în salate sau poate fi gătit ușor ca garnitură, pentru a crește aportul acestor nutrienți benefici.