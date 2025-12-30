Patru alimente care „ne otrăvesc activ” organismul, potrivit unui chirurg celebru/ Lactatele, o categorie controversată, sunt și ele pe listă

Alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății fizice și mentale. Din ce în ce mai mulți oameni devin conștienți de impactul pe termen lung al alegerilor alimentare, însă chiar și atunci când încercăm să adoptăm o dietă echilibrată, există produse care pot afecta grav organismul. Unii specialiști susțin că anumite alimente ar trebui eliminate complet din alimentația zilnică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În acest context, doctorul Jeremy London, medic chirurg din Statele Unite și o figură extrem de populară pe rețelele sociale, a atras atenția într-un videoclip publicat pe TikTok asupra a patru categorii de alimente pe care le consideră deosebit de nocive pentru sănătate. Potrivit acestuia, aceste produse „ne otrăvesc activ corpul” și, în unele cazuri, „nici măcar nu pot fi considerate mâncare adevărată”, notează ABC.

Mâncarea de tip fast-food

Primul aliment menționat de doctorul Jeremy London este, fără surpriză, mâncarea fast-food, extrem de răspândită la nivel global. Deși este percepută ca o soluție rapidă și comodă într-un stil de viață agitat, specialistul avertizează că efectele sale asupra sănătății sunt profund negative.

Potrivit chirurgului, majoritatea produselor din lanțurile de fast-food sunt alimente ultra-procesate, create industrial, cu un conținut ridicat de grăsimi nesănătoase, sare, zahăr și aditivi. „Nu sunt alimente reale, ci doar produse industriale comestibile”, afirmă London, subliniind că acestea pot contribui la inflamație cronică, obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

Băuturile răcoritoare, inclusiv cele „light”

Un alt mare inamic al sănătății, potrivit medicului, sunt băuturile răcoritoare, fie ele clasice sau fără zahăr. Pentru mulți oameni, aceste băuturi sunt un acompaniament obișnuit al meselor, însă London le descrie fără rezerve drept „moarte lichidă”.

Băuturile carbogazoase conțin cantități mari de zahăr, îndulcitori artificiali, coloranți și alte substanțe care pot afecta metabolismul, sănătatea dentară și funcția ficatului. „Nu le beți”, avertizează chirurgul, subliniind că nici variantele „diet” sau „zero” nu sunt o alternativă sănătoasă.

Produsele lactate

Pe locul al treilea în lista sa se află produsele lactate, un subiect adesea controversat. Timp de decenii, laptele și derivatele sale au fost promovate ca fiind esențiale pentru sănătate, în special datorită conținutului de calciu.

Cu toate acestea, doctorul London pune sub semnul întrebării necesitatea consumului de lactate la vârsta adultă. „Suntem singurele mamifere care consumă lapte după copilărie și, mai mult, lapte provenit de la o altă specie”, explică el. Deși nu afirmă că toate produsele lactate sunt nocive pentru toată lumea, specialistul sugerează că acestea pot provoca inflamații, probleme digestive sau intoleranțe în cazul multor adulți.

Alcoolul

În final, chirurgul atrage atenția asupra alcoolului, un element prezent în viața majorității oamenilor, mai ales în perioadele festive, cum sunt sărbătorile de iarnă. Potrivit lui Jeremy London, „alcoolul este absolut toxic pentru fiecare celulă din organism”.

Medicul contrazice ideea larg răspândită conform căreia consumul moderat de alcool ar fi inofensiv sau chiar benefic. Dimpotrivă, el afirmă că chiar și cantitățile mici sau consumul ocazional pot avea efecte negative asupra sănătății. „Dacă muncim atât de mult pentru a ne optimiza sănătatea, cel mai puțin pe care îl putem face este să nu ne mai otrăvim activ corpul”, concluzionează el.

Mesajul transmis de doctorul Jeremy London este unul clar: multe dintre alimentele și băuturile considerate normale în societatea modernă pot avea un impact grav asupra sănătății. Eliminarea sau reducerea drastică a consumului de fast-food, băuturi răcoritoare, produse lactate și alcool ar putea contribui semnificativ la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Ca în orice domeniu legat de nutriție, este important ca fiecare persoană să își adapteze alimentația în funcție de nevoile proprii și, ideal, să consulte un specialist înainte de a face schimbări majore în dietă.