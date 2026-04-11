Operatorii din industria ospitalității vor schimbarea regulilor pentru funcționarea teraselor din București, astfel încât acestea să poată rămâne deschise pe tot parcursul anului, după modele aplicate deja în marile capitale europene. Subiectul a fost discutat într-o întâlnire între reprezentanții industriei și primarul general Ciprian Ciucu, potrivit MEDIAFAX.

Terasele, limitate în prezent la sezonul cald

În forma actuală, reglementările permit funcționarea teraselor în intervalul aprilie–octombrie. Reprezentanții industriei susțin însă că această limitare nu mai reflectă realitatea pieței și cer extinderea perioadei pe tot anul, în condiții clar reglementate.

La discuții au participat și reprezentanții HORA, organizație care reprezintă aproximativ 150 de companii din HoReCa, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 600 de milioane de euro.

Modele din Paris și Viena, invocate în discuții

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, operatorii au prezentat exemple de bune practici din orașe precum Paris și Viena, unde terasele funcționează pe tot parcursul anului, în baza unor reguli stricte.

„Aceștia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena și alte orașe europene. Vor să funcționeze legal, să respecte domeniul public și să nu construiască fără autorizație, așa cum știm că s-a întâmplat ani la rând”, au transmis reprezentanții primăriei.

Un nou regulament, în pregătire

Autoritățile locale spun că lucrează la un nou regulament care va stabili condițiile în care terasele ar putea funcționa permanent. Documentul ar urma să fie publicat în perioada următoare.

Reprezentanții Primăriei Capitalei susțin că măsura ar putea avea efecte economice și urbane: menținerea locurilor de muncă din industrie, creșterea atractivității turistice și integrarea activităților comerciale într-un cadru reglementat.

„Edilul Capitalei susține locurile de muncă din industrie, atragerea de turiști, locuri unde oamenii să petreacă timp de calitate, dar și regenerarea urbană. Integrarea afacerilor într-un cadru civilizat. Le suntem parteneri. Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta”, au mai transmis reprezentanții instituției.