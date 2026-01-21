Patronatele din HoReCa susțin că supraimpozitarea în domeniu ar aduce falimente

O cotă mare de TVA în HoReCa nu va aduce mai mulţi bani statului, ci mai degrabă falimente, iar un sfert dintre restaurante ar putea dispărea într-un singur an, din cauza ajustărilor economice, atrage atenţia Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), transmite Agerpres.

„În lipsa unei fiscalităţi predictibile şi rezonabile, sectorul riscă o contracţie accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare şi economiei. Estimările federaţiei arată că, într-un singur an, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Industria ospitalităţii funcţionează, în prezent, cu marje reale de profit de doar 3-5%. În aceste condiţii, orice majorare de taxe nu se reflectă în profit, ci se transferă inevitabil în preţuri, determinând pierderea clienţilor şi, în final, închiderea unităţilor. Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Această realitate este dublată de un avertisment ferm al federaţiei: orice majorare semnificativă a TVA în HoReCa, într-un sector care operează deja cu marje reale de profit de doar 3-5%, riscă să accelereze un proces periculos de contracţie a pieţei”, susţin reprezentanţii din industria ospitalităţii.

Potrivit sursei citate, în contextul creşterii taxelor şi impozitelor şi al reducerii apetitului pentru consum, în 2026 livrările la domiciliu şi serviciile takeaway vor continua să crească accelerat, întrucât tot mai mulţi clienţi vor prefera comanda acasă, unde pot controla mai uşor bugetul şi evita costurile suplimentare. Pe acest fond, restaurantele care nu dezvoltă eficient acest canal riscă pierderi constante de clienţi.

Datele FPIOR arată că, la nivelul industriei, traficul de clienţi a scăzut deja cu aproximativ 15%, iar numărul unităţilor HoReCa s-a redus cu circa 10%, „semnale clare ale unei pieţe aflate în ajustare, un proces care va continua şi în 2026”.

„Anul 2026 va consolida schimbări importante în comportamentul de consum. Clienţii ies mai rar în oraş, comandă mai puţin per vizită şi îşi calculează atent nota de plată. Produse considerate neesenţiale – deserturi, cafea sau băuturi suplimentare – sunt eliminate frecvent, iar timpul petrecut în restaurant se scurtează semnificativ. În paralel, consumul de tip fast food şi orientarea către opţiuni percepute ca fiind mai ieftine cresc îngrijorător, în detrimentul experienţei complete de restaurant”, se menţionează în comunicat.

În acelaşi timp, organizaţia estimează că anul 2026 va favoriza restaurantele cu preţuri accesibile, meniuri simplificate şi oferte clare şi uşor de înţeles pentru consumatori.

Pe de altă parte, supraimpozitarea va aduce falimente, care vor duce la pierderi financiare pentru stat, în timp ce numărul de restaurante scăzut şi taxele mari vor ridica preţurile dincolo de limitele populaţiei.

Cota de TVA pentru sectorul HoReCa a crescut de la 9% la 11% anul trecut.