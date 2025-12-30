Industria globală a medicamentelor pentru slăbit intră într-o nouă etapă. Una dominată de consumatori, aplicații mobile și acces rapid, aproape comercial. După succesul injecțiilor săptămânale, marile companii farmaceutice pregătesc lansarea pastilelor zilnice pentru slăbit.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Executivi din industria medicală compară viitorul acestor tratamente cu abonamentele la platformele de streaming. Dozele ar putea fi gestionate dintr-o aplicație. Accesul ar putea deveni la fel de simplu ca achiziția unei perechi de pantofi sport, arată o analiză Reuters.

Este viziunea unei piețe care se îndreaptă spre „consumerizarea” slăbitului. Novo Nordisk și Eli Lilly, producătorii Wegovy și Zepbound, pregătesc versiuni orale ale medicamentelor GLP-1. În paralel, își mută atenția spre telemedicină și plăți directe, ocolind parțial sistemele clasice de asigurări.

O piață de 150 de miliarde de dolari

Piața globală a obezității ar putea ajunge la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu. Medicamentele GLP-1 au schimbat deja modul în care este tratată obezitatea. Pentru mulți pacienți, ele au devenit parte din rutina zilnică, între sală și activitățile obișnuite.

„Ne imaginăm că aceste medicamente vor deveni atât de comune, încât fiecare va avea o aplicație GLP-1 pe telefon”, spune Catherine Brown, vicepreședinte la compania de sănătate digitală Welldoc. Firma colaborează cu Eli Lilly pentru o aplicație de monitorizare a tratamentului.

Rachel, o femeie de 61 de ani din California, a apelat inițial la Noom pentru a slăbi fără medicamente. După ce a început tratamentul cu Zepbound, a rămas pe aplicație. Spune că sfaturile zilnice o ajută să își mențină rezultatele.

Pastile pentru „sezonul costumului de baie”

Wegovy și Zepbound sunt administrate prin injecții săptămânale. Pastilele zilnice ar putea atrage persoane care evită acele. Ele permit și doze mai mici sau administrare intermitentă.

Consultanții spun că aceste forme ar putea fi folosite sezonier. De exemplu, înainte de vacanțe sau după excese alimentare. Alteori, pentru menținerea greutății după slăbire.

Novo Nordisk a obținut recent aprobarea în SUA pentru pastila Wegovy. Lansarea este așteptată la începutul lui 2026. Medicamentul oral al Eli Lilly, orforglipron, este în evaluare și ar putea ajunge pe piață în câteva luni.

Ambele companii au anunțat un preț de pornire de 149 de dolari pe lună pentru clienții care plătesc direct. Lilly a anunțat un plafon de 399 de dolari pentru dozele mai mari.

Medicament sau produs de larg consum

Schimbarea ridică întrebări medicale și etice. Eli Lilly a devenit primul producător farmaceutic evaluat la un trilion de dolari. Novo Nordisk a devenit un pilon al economiei daneze.

În același timp, experții avertizează asupra riscurilor. Medicamentele pot avea efecte adverse severe. Sunt raportate probleme digestive, cazuri rare de pancreatită, depresie sau pierderea vederii. Efectele pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute.

„Există riscul de a trivializa obezitatea. Trebuie să fim atenți cui dăm aceste medicamente și cum sunt folosite”, spune dr. Robert Kushner, cercetător în obezitate.

Un public uriaș, încă neexplorat

Aproape 75% dintre adulții americani sunt supraponderali sau obezi. Totuși, doar aproximativ 12% folosesc în prezent medicamente GLP-1. Pastilele ar putea crește semnificativ acest procent.

Directorul Novo Nordisk spune că piața obezității devine tot mai orientată spre consumatori. Pacienții cer tratamentele direct.

Platformele online precum Noom, Ro sau WeightWatchers joacă un rol tot mai important. Ele promovează nu doar slăbitul, ci un stil de viață mai bun. Mai multă energie, mai puțină durere, mai multă încredere. „Nu vindem un medicament. Vindem un stil de viață”, spun specialiștii în marketing medical.

Aplicații, influenceri și promisiuni

Înaintea lansării pastilelor, reclamele se intensifică. TikTok, Reddit și alte platforme sunt pline de mesaje despre GLP-1. Celebrități vorbesc deschis despre utilizarea lor. Pentru industrie, obiectivul este clar. Să transforme sănătatea într-un obicei zilnic. Pentru critici, riscul este la fel de evident. O linie tot mai subțire între tratament medical și produs de consum.