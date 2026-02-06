Pastele de vineri seara | Cea mai simplă rețetă de paste de casă. Ai nevoie doar de 3 ingrediente

Pastele de casă se pot face fără ustile speciale și fără tehnici complicate. Rețeta clasică italiană pornește de la trei ingrediente de bază, pe care le ai deja în bucătărie. Rezultatul este un aluat elastic, ușor de întins, din care poți obține tăiței, fettuccine sau foi pentru lasagna.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente

200 g făină albă tip 000 sau făină obișnuită

2 ouă mari, la temperatura camerei

un praf de sare (opțional)

Cum se prepară

Făina se cerne pe blat sau într-un bol larg și se formează o adâncitură în mijloc. Ouăle se sparg în centru și se adaugă sarea, dacă o folosești. Cu o furculiță, ouăle se bat ușor, incorporând treptat făina de pe margini. Când amestecul devine prea dens, se trece la frământat cu mâna.

Aluatul se frământă 8-10 minute, până devine neted și elastic.

Dacă este prea lipicios, se mai adaugă puțină făină; dacă este prea tare, se umezește ușor mâna cu apă. Se formează o bilă, se acoperă cu folie alimentară sau cu un prosop și se lasă la odihnit 20-30 de minute. Acest pas ajută glutenul să se relaxeze și face întinderea mai ușoară.

După odihnă, aluatul se împarte în bucăți. Fiecare bucată se întinde subțire cu sucitorul sau cu mașina de paste, apoi se taie în forma dorită. Pastele proaspete se fierb în apă clocotită cu sare timp de 2–3 minute, până când se ridică la suprafață.

Sfaturi utile

Pentru paste mai galbene și mai bogate în gust, se pot folosi ouă de țară. Dacă vrei un aluat mai ferm, înlocuiește o parte din făină cu griș de grâu dur. Pastele proaspete se pot găti imediat sau se pot lăsa la uscat câteva ore, apoi se păstrează la frigider, bine acoperite, cel mult două zile.

Este o rețetă de bază, simplă și sigură, care arată că pastele de casă nu cer ingrediente speciale, ci doar puțin timp și atenție.