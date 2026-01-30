Bigoli in salsa sunt o rețetă tradițională foarte veche specifică lagunei venețiene. Și care valorizează, ca orice preparat tradițional, ingredientele locale. Cum există în regiunea Veneto și o importantă tradiție agricolă dar o altă sursă alimentară importantă e și pescuitul, sosul acestor paste extrem de simple și rapide se naște din îngemănarea celor două: multă ceapă și sardine conservate în sare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu le avem la dispoziție dar le putem înlocui cu o ceva similar la gust și local: hamsii în loc de sarde. E suficient să le curățăm și să le desărăm dacă sunt prea sărate, apoi le putem adăuga la prepararea sosului.

Iar cât privește pastele, i bigoli sunt paste de format similar cu spaghetti, cu diferența că sunt mai groase. În lipsă, pentru că nu le găsim în oferta locală, sau doar cu greu, și exceptând situația când cineva le prepară în casă, se pot înlocui cu spaghette de format mai gros. O rețetă ideală pentru vineri seara, e gata în mai puțin de jumătate de oră, dincolo de faptul că e și foarte economică.

Ingrediente pentru 4 porții

400 g de paste bigoli sau spaghetti mai groase, în lipsă

2-3 cepe, de preferință albe, pentru că sunt mai moi

8 sardine sărate, pe care le înlocuim cu hamsii în versiune adaptată local

sare, piper, ulei de măsline

pătrunjel, opțional

Procedeu

Ca la orice rețetă de paste, în paralel cu pastele pe care le punem la fiert preparăm sosul.

Pastele se fierb întotdeauna în multă apă, cu o cantitate generoasă de sare. Le adăugăm când apa a ajuns la punctul de fierbere și le scurgem când sunt al dente, păstrând puțin din apa în care au fiert deoparte. În cazul de rețetei de față, însă, e preferabil ca apa să aibă sare foarte puțin, pentru că vom folosi ingrediente care sunt deja sărate.

În paralel ne ocupăm de prepararea sosului. Tăiem ceapa foarte fin și o călim la foc mediu într-o tigaie cu ulei de măsline, făsă să ne zgârcim. Ceapa trebuie să se înmoaie și să devină translucidă, dar nu trebuie să își modifice mult culoarea. Dacă tinde să se rumenească prea tare, reglăm flacăra mai mică și adăugăm un polonic din apa în care fierb pastele.

În timp ce merge înainte ceapa, curățăm peștele hamsii și le spălăm sub jet de apă rece. Trebuie să rămână doar partea lor cărnoasă, fără oase. Le tăiem sau le rupem în bucățele și le adăugăm peste ceapă, amestecând până când totul devine un sos aproximativ omogen. Ceapa deja începe să se transforme într-un amestec cremos, iar bucățelele de hamsii se vor pierde și ele în ceapa devenită aproape fluidă.

Când sosul a căpătat această consistență de cremă densă, adăugăm peste el pastele, bigoli sau spaghetti, fierte și scurse. Omogenizăm bine în tigaie și ne ajutăm cu câteva linguri din apa în care au fiert pastele, dacă este cazul.

Servim imediat, cât mai calde, în farfurii întinse sau boluri mai adânci. Preferabil cu un strop de pătrunjel proaspăt tăiat foarte mărunt și piper măcinat la moment.