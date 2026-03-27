Este post și unii s-au încumetat să „țină postul”, adică să evite mâncarea provenită de la animale în toată această perioadă, până la Paște. Asta îmi amintește de copilărie, de anii când mama ținea postul cu sfințenie. Îmi amintesc de mâncarea pe care o prepara, acea supă de fasole care avea o culoare total diferită față de cea cu care eram obișnuită, de sarmalele cu păsat care nu aveau nici ele nimic în comun cu ideea mea de sarmale. Dar mai mult ca orice, îmi amintesc de acele paste cu nucă pe care mama le prepara și pe care le mâncam cu extrem de mare plăcere.

Deși era un preparat pentru cină, eu îl consideram, de fapt, un desert, pentru că mama îmi făcea întotdeauna pe plac și îmi punea miere peste ele. Asta deși rețeta nu o cere. De fapt, rețeta presupune nucă și pesmet, eventual puțin zahăr. Dar eu preferam varianta fără pesmet, dar cu miere. Mai jos găsiți ambele variante de rețetă.

Dacă doriți să fie un preparat de post 100%, alegeți pastele fără ou.

Ingrediente:

300 g paste

150 g nucă măcinată

100-150 g pesmet

50 g unt

100 g zahăr (sau după gust)

Mod de preparare:

Pastele se fierb în apă cu puțină sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Se scurg bine și se trec pe sub un jet de apă rece. Asta le va face să rămână tari. Mama mea le stropea cu puțin ulei, pentru a nu se lipi între ele imediat.

Apoi separat, într-o tigaie punea unul la topit. Ea punea cam cât o nucă și încă puțin, iar când untul era topit, punea pesmetul și îl amesteca bine, să se rumenească tot. Îl lăsa apoi la răcit și adăuga zahărul, apoi le amesteca toate într-un castron mare: pastele, nuca și pesmetul cu zahărul.

Însă pentru un copil mofturos, această rețetă s-ar putea să nu fie chiar ce și-ar dori. Așa că o altă variantă este fără pesmet, dar cu o linguriță-două de miere. Astfel, peste paste adăuga nuca (pe care o suplimenta ca să înlocuiască și pesmetul) iar apoi mierea și le amesteca bine, pentru a se uniformiza. Rezultatul este absolut delicios.

Pont: Mierea poate fi înlocuită cu succes cu o lingură de magiun. Se schimbă gustul, dar rămâne delicios.