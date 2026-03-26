Chiroștele, piroștele sau colțunașii sunt mâncarea copilăriei oricărui moldovean. A deschis ochii cu bunica întinzând aluatul de colțunași și preparând umpluturi, care de care mai simple și mai gustoase. Ca și pe ravioli, îi putem umple cu ce avem poftă să-i facem – sărați sau dulci.

Colțunașii dulci cu brânză sunt ușor de făcut și potriviți pentru orice moment. Au aluat fraged și o umplutură cremoasă, ușor dulce.

Varianta cu brânză de vaci Hochland este potrivită pentru această rețetă, deoarece are o textură bine legată și nu lasă multă apă în timpul gătirii. Umplutura rămâne fină și ușor dulce, exact cum trebuie.

Ingrediente pentru colțunași dulci

Pentru aluat:

300 g făină;

3 ouă;

½ linguriță sare.

Pentru umplutură

275 g brânză de vaci Hochland cu textură grunjoasă cu 3.5% grăsime;

1 ou;

135 g zahăr;

1 linguriță și jumătate de griș (pentru a absorbi umiditatea);

1 plic zahăr vanilinat;

Esență de rom (după gust).

Pentru servire:

Smântână grasă;

Opțional: puțin zahăr.

Preparare

Pregătim aluatul.Într-un bol sau direct pe masa de lucru, punem făina cernută și facem o adâncitură în mijloc. Adăugăm cele 3 ouă și sarea. Frământăm bine până când obținem un aluat elastic, dar ferm. Dacă este necesar, mai putem adăuga un praf de făină pentru ca acesta să nu se lipească de mâini.

Pregătim umplutura de brânză de vaci. Într-un alt bol, amestecăm brânza de vaci cu oul, zahărul, grișul, zahărul vanilinat și esența de rom. Omogenizăm bine compoziția cu o furculiță sau un tel, să nu aibă cocoloașe.

Modelăm colțunașii

Pe masa presărată cu făină, întindem aluatul într-o foaie subțire, asemănătoare celei pentru tăiței.

Folosind un cuțit (sau o rotiță de patiserie) tăiem aluatul în pătrate cu latura de aproximativ 5-6 cm.

Punem câte o linguriță din compoziția de brânză în centrul fiecărui pătrat.

Pentru a se lipi perfect, ungem marginile pătratului cu o pensulă umezită în apă rece.

Pliem un colț peste cel opus (formând un triunghi) și presăm bine marginile cu ajutorul unei furculițe. Acest pas este esențial pentru ca umplutura să nu iasă la fiert.

Fierbem colțunașii

Într-o cratiță încăpătoare, punem la fiert 3 litri de apă cu un praf de sare. Când apa clocotește, adăugăm colțunașii cu grijă. Reducem focul la mic spre mediu și îi fierbem timp de 20 de minute. Se vor ridică la suprafață când sunt aproape gata.

Servire

Strecurăm colțunașii cu grijă folosind o spumieră. Se servesc imediat, cât sunt fierbinți, cu multă smântână proaspătă și zahăr deasupra. Pentru variație poate fi înlocuit zahărul cu diverse feluri de dulceață.

De asemenea, dacă dorim o textură mai crocantă, după ce îi strecurăm, îi tragem rapid la tigaie în puțin unt și apoi îi trecem prin pesmet rumenit amestecat cu zahăr, ca la gomboți.