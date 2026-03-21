Această rețetă de paste Marry Me Chicken este atât de bună, deoarece combină simplitatea puiului rotisat sau făcut la cuptor cu un sos cremos de roșii și usturoi extrem de aromat. Sunt gata și foarte repede.

De ce o să-ți placă aceste paste

Dacă nu ai auzit până acum de Marry Me Chicken, e momentul să-i dai o șansă. Este un preparat foarte iubit, iar varianta cu paste este la fel de irezistibilă. Are un sos simplu, cremos, cu usturoi, parmezan și roșii, completat perfect de ierburi aromatice.

Folosirea puiului rotisat sau rămas de la o masă anterioară funcționează excelent în acest caz. Combinația de arome din sosul cremos este atât de bună încât, în glumă, se spune că „o s-o ceri de nevastă” pe cea care le-a gătit. Sau de soț, dacă a fost un el bucătar. Este dragoste la prima înghițitură, iar totul este gata în doar 30 de minute.

Ingrediente

225 g paste crude

2 linguri unt

1/2 lingură făină

3-4 căței de usturoi, tocați

1 lingură pastă de roșii

80 ml vin alb sec sau supă de pui

240 ml smântână pentru gătit

80 ml roșii uscate

1/2 linguriță oregano uscat

1/4 linguriță fulgi de ardei iute

400 g de pui gătit sau rotisat, mărunțit

50 g parmezan ras + extra pentru servire

O mână mică de busuioc proaspăt

Sare și piper după gust.

Cum se prepară pastele „chicken marry me”

Fierbe pastele în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până sunt al dente. Cu aproximativ 10 minute înainte de a fi gata pastele, topește untul într-o tigaie la foc mediu. Adaugă făina și gătește un minut, amestecând. Adaugă usturoiul, pasta de roșii și vinul. Amestecă bine și lasă să fiarbă un minut. Încorporează smântâna, apoi roșiile uscate, oregano, fulgii de ardei și puiul. Gătește câteva minute până când sosul se îngroașă. Adaugă parmezanul și busuiocul, apoi oprește focul. Condimentează cu sare și piper. Înainte de a scurge pastele, păstrează puțină apă din ele. Adaugă pastele în tigaie și amestecă bine. Dacă este nevoie, adaugă puțină apă din paste pentru a subția sosul. Servește imediat, cu parmezan suplimentar, dacă dorești.

Variante ale rețetei

Poți adăuga spanac la final pentru un plus de verdeață.

Nu înlocui smântâna cu variante mai slabe în grăsimi, deoarece sosul se poate tăia din cauza roșiilor.

Poți elimina puiul pentru o variantă vegetariană sau îl poți înlocui cu creveți.

Păstrare și reîncălzire