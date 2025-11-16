Pastele sunt unul dintre felurile de mâncare ce merg în orice anotimp. Pe lângă faptul că sunt gustoase, au avantajul unui preparări rapide, iar dacă le completăm cu ingrediente de sezon devin delicioase. Sosul de roșii însoțește pastele de cele mai multe ori, așa că vedem cum îl readaptăm pentru a nu ne plictisi gătind mereu aceleași lucruri.

Ingrediente pentru paste cu sos de dovleac, roșii, smântână și parmezan

100 de gr de paste de persoană

400 de gr de bulion de roșii

400 de gr de dovleac copt

100 de gr de smântână de gătit

2 linguri ulei de măsline

Parmezan după gust

Sare, piper, busuioc uscat sau proaspăt.

Preparare paste

Gătim pastele conform indicațiilor de pe pachet. Eu am folosit gnocchi, dar merg orice fel de paste.

Se curăță dovleacul de coajă și semințe, se stropește cu puțin ulei și se coace în cuptor la 200 de grade C pentru 30 de min sau până e moale.

Preparăm sosul cu pasta de roșii și smântâna de gătit, sare, piper și puțin busuioc.

Adăugăm bucățile de dovleac copt și le pisăm cu o furculiță în sos.

Punem și pastele scurse.

Lăsăm 2 minute să fiarbă împreună și servim. Dacă dorim punem deasupra parmezan ras și busuioc proaspăt tocat și servim calde.

Varianta de post

Aceeași rețetă o preparăm fără parmezan și punem smântână vegană sau renunțăm la smântână și punem puțină apă din cea în care au fiert pastele.

Poftă bună!