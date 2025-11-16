Pastele sunt unul dintre felurile de mâncare ce merg în orice anotimp. Pe lângă faptul că sunt gustoase, au avantajul unui preparări rapide, iar dacă le completăm cu ingrediente de sezon devin delicioase. Sosul de roșii însoțește pastele de cele mai multe ori, așa că vedem cum îl readaptăm pentru a nu ne plictisi gătind mereu aceleași lucruri.
Ingrediente pentru paste cu sos de dovleac, roșii, smântână și parmezan
100 de gr de paste de persoană
400 de gr de bulion de roșii
400 de gr de dovleac copt
100 de gr de smântână de gătit
2 linguri ulei de măsline
Parmezan după gust
Sare, piper, busuioc uscat sau proaspăt.
Preparare paste
Punem și pastele scurse.
Lăsăm 2 minute să fiarbă împreună și servim. Dacă dorim punem deasupra parmezan ras și busuioc proaspăt tocat și servim calde.
Varianta de post
Aceeași rețetă o preparăm fără parmezan și punem smântână vegană sau renunțăm la smântână și punem puțină apă din cea în care au fiert pastele.
Poftă bună!