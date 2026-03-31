Tot mai mulți oameni caută alternative mai ieftine și mai sănătoase la preparatele clasice pe bază de carne. În acest context, un sos bolognese cu linte devine o opțiune foarte accesibilă. Este o variantă vegetală a celebrului sos italian, adaptată pentru bugete mici și gătit rapid. Preparatul păstrează ideea de sos consistent servit cu paste, specific bucătăriei italiene, dar înlocuiește carnea cu linte, o sursă importantă de proteine vegetale.

Potrivit unei rețete publicate de Heute, acest fel de mâncare poate fi pregătit cu ingrediente simple și accesibile, costul total fiind de doar câțiva euro, ceea ce îl face ideal pentru mesele zilnice.

Ingrediente:

250 g paste (după preferință)

1 conservă de linte (aproximativ 400 g)

1 conservă de roșii tocate

1 ceapă

1 morcov

ulei

sare

piper

Mod de preparare:

Pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Ceapa și morcovul se curăță și se taie mărunt. Se călesc în puțin ulei până devin moi. Se adaugă lintea scursă și roșiile tocate. Se condimentează cu sare și piper. Sosul se lasă să fiarbă la foc mic câteva minute, până se îngroașă. Se amestecă cu pastele fierte și se servește cald.

Pe lângă costul redus, acest preparat este apreciat și pentru beneficiile nutriționale. Lintea este bogată în proteine, fibre și minerale, fiind o alternativă potrivită pentru cei care reduc consumul de carne. În plus, rețeta este rapidă și ușor de adaptat. Poate fi îmbogățită cu usturoi, ierburi aromatice sau alte legume, în funcție de preferințe.