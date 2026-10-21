Pâinea, în vizorul inspectorilor ANSVSA. Brutăriile și morile, amendate cu 1,55 milioane de lei / Principalele nereguli găsite inspectorii

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Pâinea, în vizorul inspectorilor ANSVSA. Brutăriile și morile, amendate cu 1,55 milioane de lei / Principalele nereguli găsite inspectorii
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Cuprins
  1. Trasabilitatea produselor, una dintre teme
  2. Sancțiuni în funcție de gravitate

Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1,554 milioane de lei, precum şi 142 de avertismente, în urma controalelor efectuate în luna septembrie în unităţi din industria agroalimentară, care activează în sectorul produselor de origine nonanimală.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) remis presei, inspectorii au desfăşurat în luna septembrie 9.655 de controale. Verificările au vizat operatori din domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de panificaţie şi patiserie, producerea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi alte activităţi din industria alimentară.

În urma controalelor efectuate de Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, au fost aplicate 170 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.553.600 de lei, precum şi 142 de avertismente.

„Rezultatele controalelor evidenţiază importanţa verificărilor periodice şi a respectării stricte a cerinţelor legale de către operatorii din industria alimentară. Igiena, trasabilitatea produselor şi aplicarea procedurilor de autocontrol sunt esenţiale pentru prevenirea riscurilor şi protejarea sănătăţii consumatorilor. ANSVSA va continua să acţioneze cu fermitate pentru identificarea şi remedierea neconformităţilor, astfel încât alimentele care ajung pe masa consumatorilor să respecte cerinţele de siguranţă”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Trasabilitatea produselor, una dintre teme

Acţiunile de control au fost desfăşurate în cadrul Programului de supraveghere şi control al ANSVSA pentru anul 2026, având ca obiectiv verificarea respectării legislaţiei în vigoare şi prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică. Inspectorii au urmărit, în principal, respectarea normelor de igienă şi întreţinerea spaţiilor de lucru, condiţiile de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, precum şi respectarea cerinţelor privind înregistrarea, autorizarea şi funcţionarea unităţilor alimentare. De asemenea, au fost verificate trasabilitatea produselor, corectitudinea etichetării, măsurile de combatere a dăunătorilor şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, alături de programele de autocontrol.

Principalele neconformităţi constatate au vizat nerespectarea normelor de igienă în spaţiile de depozitare şi prelucrare, precum şi deficienţe privind starea utilajelor şi a ustensilelor, efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi utilizarea corespunzătoare a materialelor de curăţenie. Au fost identificate, totodată, probleme în documentarea şi aplicarea procedurilor HACCP, neconformităţi privind etichetarea şi ambalarea produselor, lipsa unor documente de analiză şi de trasabilitate, precum şi nereguli referitoare la documentele de sănătate ale personalului, fişele de aptitudini şi echipamentele de protecţie.

Sancțiuni în funcție de gravitate

În cadrul verificărilor, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu programul de supraveghere şi control, pentru evaluarea conformităţii produselor alimentare şi verificarea respectării limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe nedorite sau interzise, după caz.

„Sancţiunile au fost aplicate în funcţie de gravitatea neconformităţilor constatate, în cazul deficienţelor neremediate în termenul stabilit sau al celor care prezentau riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor. În acelaşi timp, controalele au urmărit îndrumarea operatorilor economici şi asigurarea respectării cerinţelor legale pe întregul circuit al produselor alimentare”, se arată în comunicat.

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