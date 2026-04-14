Te-ai întrebat vreodată de ce poți mânca o pungă întreagă de chipsuri sau o cutie de biscuiți într-o clipă, dar nu simți niciodată același impuls în fața farfuriei cu broccoli sau ovăz? Răspunsul nu stă în lipsa ta de voință, ci într-o strategie precisă gândită de inginerie alimentară, notează ABC.

Creierul și hiperpalatabilitatea

Nutriționistul spaniol Pablo Ojeda avertizează că supermarketurile sunt pline de produse hiperpalatabile. Acestea nu sunt simple alimente, ci amestecuri complexe, create special pentru a stimula circuitele de recompensă ale creierului.

Atunci când consumăm combinații de grăsimi, zahăr și sare, creierul nostru eliberează o cantitate uriașă de dopamină. Această explozie de plăcere ne determină să continuăm să mâncăm chiar și atunci când nu ne mai este foame. În timp, creierul devine imun la cantități mici și cere „vârfuri” tot mai mari de stimuli pentru a obține aceeași satisfacție, instalându-se astfel un comportament similar dependenței.

Nu este vina ta, ci a produsului modificat

Expertul subliniază că industria alimentară folosește mecanisme biologice pentru a „păcăli” instinctele umane:

Combinații sinergice: Amestecurile de dulce-gras sau sărat-crocant sunt concepute să „scurtcircuiteze” semnalele de sațietate. Densitate calorică uriașă: Produsele care conțin peste 25% calorii din grăsimi și cantități mari de sodiu (sare) inhibă senzația de plin. Procesare industrială extremă: Texturile optimizate (crocantul perfect sau cremositatea exagerată) și aditivii creează o dependență senzorială, prezentă adesea chiar și în variantele „light”.

Exemple de alimente concepute să „te prindă”

Grăsime + Sare: Pizza, burgerii, cartofii prăjiți, produsele de tip hot-dog.

Grăsime + Zahăr: Gogoșile, înghețata, prăjiturile industriale, biscuiții cu cremă.

Carbohidrați + Sare: Chipsurile, popcornul cu arome, nuggets-urile, snacks-urile prăjite.

Cum rupi ciclul de vinovăție

„Credeam că este vorba despre lipsă de disciplină, până când am înțeles că pur și simplu creierul meu învățase să repete ciclul dorință-recompensă”, mărturisește Pablo Ojeda.

Mesajul nutriționistului este unul de eliberare: pierderea controlului în fața acestor produse nu este un defect de caracter, ci un rezultat al expunerii constante la un mediu alimentar agresiv. Înțelegerea faptului că ești prins într-un tipar neurobiologic învățat este primul pas spre redobândirea controlului asupra propriei diete.

Data viitoare când simți că „nu te poți opri din mâncat”, amintește-ți că te lupți cu o formulă chimică studiată în laborator. Soluția nu este să te simți vinovat și să te „predai”, ci să te întoarci la alimente simple, integrale, care respectă ritmul natural al corpului.