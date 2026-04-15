După decenii de controverse și clasificări neclare, comunitatea medicală începe să vorbească oficial despre diabetul de tip 5 — o formă distinctă asociată malnutriției cronice, care afectează în special populațiile vulnerabile, potrivit Mediafax.

În 2025, International Diabetes Federation (IDF) a recunoscut oficial diabetul de tip 5 ca fiind o categorie distinctă de boală, după aproape șapte decenii de dezbateri științifice.

Această formă de diabet, cunoscută anterior sub denumirea de diabet asociat malnutriției (MRDM), apare în contextul unei alimentații deficitare pe termen lung și este diferită atât de diabetul de tip 1, cât și de cel de tip 2.

Potrivit estimărilor, diabetul de tip 5 ar putea afecta până la 25 de milioane de persoane la nivel global, în special în țările cu venituri mici și medii, unde insecuritatea alimentară și accesul limitat la servicii medicale rămân probleme majore.

IDF a cerut altor organizații internaționale, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să adopte această nouă clasificare, pentru a facilita diagnosticarea corectă și dezvoltarea unor tratamente adaptate.

O boală ignorată zeci de ani: cum a revenit diabetul de tip 5 în atenția medicilor



Diabetul de tip 5 nu este, de fapt, o descoperire nouă. A fost descris pentru prima dată în 1955, în Jamaica, însă a rămas mult timp în afara atenției medicale.

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut temporar această afecțiune în anii ’80, dar a renunțat la clasificare în 1999, pe fondul lipsei unor dovezi clare. De atunci, existența sa a fost intens dezbătută, iar lipsa unui consens a încetinit atât cercetarea, cât și accesul pacienților la tratamente adecvate.

Un tip de diabet diferit: legătura directă cu malnutriția

Spre deosebire de formele cunoscute — diabetul de tip 1 (autoimun), tip 2 (rezistență la insulină), tip 3c (afectarea pancreasului) sau diabetul gestațional — diabetul de tip 5 are o cauză diferită: malnutriția severă, mai ales în copilărie.

Studiile recente arată că pacienții cu această formă de boală produc insulină în cantități insuficiente, dar organismul lor rămâne sensibil la ea. Din acest motiv, tratamentele standard folosite în alte tipuri de diabet nu sunt întotdeauna potrivite și pot deveni riscante.

Endocrinologul Meredith Hawkins, una dintre vocile care au susținut recunoașterea oficială a bolii, avertizează că administrarea excesivă de insulină poate duce la hipoglicemie severă — uneori fatală — în special în zonele afectate de foamete.

În acest context, International Diabetes Federation a creat în 2025 un grup de lucru dedicat diabetului de tip 5, care va stabili criterii clare de diagnostic, ghiduri de tratament și un registru global pentru cercetare.

O problemă globală în creștere, nu doar a țărilor sărace

Deși este mai frecvent în Asia și Africa, diabetul de tip 5 nu mai este considerat o problemă limitată geografic.

Creșterea subnutriției în regiuni precum America Latină și Caraibe arată că această formă de diabet ar putea deveni o provocare globală. Specialiștii atrag atenția că, fără recunoaștere oficială, politici publice coerente și intervenții reale în zona alimentației, milioane de cazuri ar putea rămâne nediagnosticate.

În esență, diabetul de tip 5 nu este doar o problemă medicală, ci și una profund legată de accesul la hrană și de inegalitățile globale.