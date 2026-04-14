Momentul în care apare creșterea în greutate poate avea un impact decisiv asupra sănătății pe termen lung, arată un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Lund din Suedia. Analiza, publicată recent, sugerează că acumularea kilogramelor în tinerețe este mai periculoasă decât se credea până acum. Studiul a analizat datele a peste 600.000 de persoane, urmărind evoluția greutății între 17 și 60 de ani și legătura acesteia cu riscul de deces. Rezultatele indică un tipar clar: cu cât excesul de greutate apare mai devreme în viață, cu atât consecințele asupra sănătății sunt mai severe, arată ScienceDaily.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care devin obeze între 17 și 29 de ani au un risc cu aproximativ 70% mai mare de moarte prematură comparativ cu cele care nu dezvoltă obezitate înainte de vârsta de 60 de ani. Riscurile sunt în special legate de boli majore precum afecțiunile cardiovasculare și diabetul.

Un element esențial evidențiat de studiu este durata expunerii la excesul de greutate. Cu cât organismul este afectat mai mult timp de obezitate, cu atât impactul biologic este mai mare. Practic, nu doar greutatea în sine contează, ci și perioada în care aceasta acționează asupra corpului. „Cel mai constant rezultat este că acumularea de greutate la vârste tinere este asociată cu un risc mai mare de deces prematur”, a explicat Tanja Stocks, profesor asociat de epidemiologie și unul dintre autorii cercetării.

Variațiile de greutate și mortalitatea

În cadrul studiului, participanții au fost monitorizați pe termen lung, iar datele au inclus mai multe măsurători ale greutății, realizate în diferite etape ale vieții. Pe parcursul perioadei analizate, peste 115.000 de persoane au decedat, ceea ce a permis o evaluare detaliată a relației dintre variațiile de greutate și mortalitate.

Rezultatele mai arată că nu doar obezitatea instalată timpuriu, ci și ritmul de creștere în greutate contează. Persoanele care au acumulat kilograme mai rapid în perioada adultă au prezentat un risc mai mare de deces din cauze asociate obezității.

Există totuși și o excepție importantă. În cazul femeilor, legătura dintre momentul creșterii în greutate și riscul de cancer nu a fost influențată în mod semnificativ de vârsta la care apare obezitatea. Acest aspect sugerează că în cazul anumitor afecțiuni intervin și alți factori biologici.

Cercetarea schimbă perspectiva clasică asupra obezității, care se concentra mai ales pe greutatea la un moment dat. Noile date arată că evoluția în timp este la fel de importantă, iar prevenția ar trebui să înceapă cât mai devreme. Specialiștii subliniază că rezultatele evidențiază necesitatea unor strategii de sănătate publică orientate spre prevenirea creșterii în greutate încă din tinerețe. Intervențiile timpurii ar putea reduce semnificativ riscurile pe termen lung și povara bolilor cronice.